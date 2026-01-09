 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Москве продолжается снегопад, который обещает побить рекорд. Видео

В Москве продолжается снегопад, который может стать рекордным для января
В московском регионе продолжается снегопад, который обещает стать рекордным за всю историю наблюдений в январе. В первой половине дня пятницы, 9 января, по ожиданиям синоптиков, снегопад достигнет пика своей мощности

В Москве продолжается снегопад, который обещает побить рекорд. Видео
Video

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Теги
снегопад Москва Подмосковье синоптики
Материалы по теме
Синоптик сообщил об ожидающем Москву абсолютном снежном рекорде
Общество
В Белоруссии снегопад привел к сбоям в движении поездов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Новая жизнь Рублевки: чего хотят покупатели премиальных коттеджей РБК и Папушево Парк, 11:50
Малкин забросил шайбу в первом матче НХЛ после травмы Спорт, 11:46
Рублев впервые с июля 2025 года вышел в полуфинал турнира ATP Спорт, 11:43
Украина решила созвать Совбез ООН после удара «Орешником» Политика, 11:40
Опыт Google, Amazon и IBM: как крупные корпорации используют GenAIПодписка на РБК, 11:40
Нам это не нужно. Можно ли заставить сотрудников пройти обучение Образование, 11:33
Конгрессвумен Луна обратится к Ватикану из-за притеснения УПЦ на Украине Политика, 11:27
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Синоптики подвели промежуточные итоги «снежного нашествия» на Москву Общество, 11:20
За чем следить спортивным болельщикам в 2026 году Спорт, 11:09
«Эквивалент нагрянувшей свекрови»: почему марафоны желаний порой работаютПодписка на РБК, 11:08
80% обработки в минусе: чем закончился 2025 год для промышленностиПодписка на РБК, 11:08
Пять мировых адресов силы: где живут миллиардеры РБК и Reef Residence, 11:05
Мишустин продлил упрощенный ввоз электроники в Россию до конца 2026 года Бизнес, 11:04
Кросби обошел Гретцки по числу передач за один клуб НХЛ Спорт, 11:02