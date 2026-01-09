Общество,
В Москве продолжается снегопад, который обещает побить рекорд. Видео
В Москве продолжается снегопад, который может стать рекордным для января
В московском регионе продолжается снегопад, который обещает стать рекордным за всю историю наблюдений в январе. В первой половине дня пятницы, 9 января, по ожиданиям синоптиков, снегопад достигнет пика своей мощности
