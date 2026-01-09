Адвокат рассказала, когда Долина отдаст ключи от квартиры в Хамовниках
Певица Лариса Долина планирует передать Полине Лурье ключи от квартиры в Хамовниках в пятницу, 9 января, сообщила ТАСС адвокат артистки Мария Пухова.
По словам Пуховой, встреча запланирована на вторую половину дня. Будет ли присутствовать на ней сама Долина — неизвестно, пишет агентство со ссылкой на представителя артистки Сергея Пудовкина. По словам адвоката покупательницы квартиры Светланы Свириденко, по закону передать ключи от жилья может уполномоченное лицо певицы.
Накануне Свириденко сообщила, что Долина освободила квартиру. По ее словам, в ближайшее время состоится встреча с представителем артистки для передачи жилплощади.
В середине августа 2024 года певица заявила, что стала жертвой мошенников. Долина продала квартиру в Хамовниках за 112 млн руб. и заложила дачу за 50 млн руб., чтобы спонсировать украинский батальон «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).
В марте Хамовнический суд признал сделку недействительной и вернул квартиру артистке, отказав покупательнице Полине Лурье в возврате денег. Девушка дошла до Верховного суда, который признал право собственности на квартиру за ней.
В конце декабря Мосгорсуд принял решение о выселении Долиной. Однако артистка отказалась освобождать жилье к 30 декабря вопреки просьбе покупательницы.
