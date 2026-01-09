 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Адвокат рассказала, когда Долина отдаст ключи от квартиры в Хамовниках

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Певица Лариса Долина планирует передать Полине Лурье ключи от квартиры в Хамовниках в пятницу, 9 января, сообщила ТАСС адвокат артистки Мария Пухова.

По словам Пуховой, встреча запланирована на вторую половину дня. Будет ли присутствовать на ней сама Долина — неизвестно, пишет агентство со ссылкой на представителя артистки Сергея Пудовкина. По словам адвоката покупательницы квартиры Светланы Свириденко, по закону передать ключи от жилья может уполномоченное лицо певицы.

Накануне Свириденко сообщила, что Долина освободила квартиру. По ее словам, в ближайшее время состоится встреча с представителем артистки для передачи жилплощади.

Суд вынес решение по делу о выселении Долиной. Как оно развивалось
Экономика
Лариса Долина

В середине августа 2024 года певица заявила, что стала жертвой мошенников. Долина продала квартиру в Хамовниках за 112 млн руб. и заложила дачу за 50 млн руб., чтобы спонсировать украинский батальон «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).

В марте Хамовнический суд признал сделку недействительной и вернул квартиру артистке, отказав покупательнице Полине Лурье в возврате денег. Девушка дошла до Верховного суда, который признал право собственности на квартиру за ней.

В конце декабря Мосгорсуд принял решение о выселении Долиной. Однако артистка отказалась освобождать жилье к 30 декабря вопреки просьбе покупательницы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Карева
Лариса Долина квартира Хамовники мошенники передача сделка суд
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица
10 сентября 1955 года
Материалы по теме
Суд отказался взыскать 15 млн руб. с участника аферы против Долиной
Общество
Долина не стала обжаловать решение о выселении из квартиры в Хамовниках
Общество
Суд обязал дропперов выплатить Долиной почти 49 млн руб.
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Фетисов заявил, что не станет смотреть Олимпиаду-2026 Спорт, 13:11
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Российские военные заняли Зеленое в Запорожской области Политика, 12:59
Трамп освободил двух россиян с захваченного США танкера Marinera Политика, 12:49
В московских аэропортах задержали и отменили более 300 рейсов Общество, 12:48
АСА уволил трех бойцов из-за проваленного взвешивания перед турниром Спорт, 12:47
Трамп назвал Мексику следующей за Венесуэлой целью борьбы с наркотрафиком Политика, 12:42
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Иранский лидер Хаменеи обратится к нации на фоне массовых протестов Политика, 12:38
MVP, пивот и жизненный цикл продукта: практическое руководство Образование, 12:33
Адвокат рассказала, когда Долина отдаст ключи от квартиры в Хамовниках Общество, 12:19
Водителей из Центральной России попросили не садиться за руль из-за снега Общество, 12:17
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
«Манчестер Сити» купил одного из лучших бомбардиров АПЛ за €72 млн Спорт, 12:14
Медведев усомнился в адекватности защиты танкера Marinera флагом России Политика, 12:02