Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Трамп рассказал о раненных вертолетчиках США при операции в Каракасе

Сюжет
Военные США захватили Мадуро

«Пара» американских пилотов вертолетов были серьезно ранены в ходе операции США в Венесуэле, заявил президент Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Удивительно, что никто не погиб. Мы не потеряли ни одного солдата. Пара очень храбрых пилотов вертолетов получили довольно серьезные ранения, но с ними все порядке. Они в хорошем состоянии», — сказал он.

Власти Венесуэлы сообщили о 100 погибших из-за атаки США
Политика

3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в рамках которой были нанесены удары по Венесуэле, а американские военные захватили президента республики Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

Позднее Трамп рассказал, что Мадуро находился в «крепости» и был захвачен спецназом США. АВС News уточнал, что операцию провело подразделение спецназа «Дельта» армии США. В интервью Fox News республиканец сказал, что венесуэльский лидер был в центре форта

Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что власти США оценили число погибших во время военного рейда в Каракасе в примерно 75–80 человек, включая десятки тех, кто был убит в результате перестрелки на территории президентской резиденции. Наличие погибших, включая кубинцев, позднее признавал сам Трамп.

Собеседники WP также сообщили, что при операции пострадали несколько американских военнослужащих, двое из них все еще проходят лечение, пятеро вернулись к службе.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Дональд Трамп США Венесуэла военные раненные
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
