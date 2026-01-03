Трамп раскрыл детали операции по захвату Мадуро

Операцию по захвату Мадуро откладывали несколько дней из-за непогоды, после задержания президента и его жену отправили на корабль США, теперь их доставляют в Нью-Йорк, сообщил Трамп. Каракас и Москва осудили действия Вашингтона

Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро перед тем, как был захвачен спецназом США, находился в «крепости», рассказал Fox News американский лидер Дональд Трамп. Associated Press сообщало, что Мадуро задержали у него дома на военной базе.

Трамп также заявил, что операция по захвату президента Венесуэлы переносилась и изначально планировалась несколько дней назад. «Мы собирались сделать это четыре дня назад, но погода была не идеальной, а погода должна быть идеальной», — отметил он.

Президент США отметил, что Трамп наблюдал за процессом захвата Мадуро в режиме реального времени из своей резиденции «Мар-а-Лаго» во Флориде вместе с генералами. Среди военных, участвовавших в операции, есть несколько раненых, но погибших с американской стороны нет, уточнил он.

После задержания Мадуро и его жена находятся на американском десантном корабле Iwo Jima, их доставят в Нью-Йорк, отметил Трамп. «Их доставили вертолетами, и это был хороший полет — я уверен, им понравилось. Но они убили много людей, помните об этом», — сказал президент США.

Iwo Jima — десантный корабль ВМС США типа LHD (Landing Helicopter Deck), предназначенный для вертикального взлета и посадки вертолетов и самолетов. Он также может перевозить военных, бронированные машины, катера и и другую технику для проведения десантных операций. Всего в Штатах построено восемь таких судов, из них семь эксплуатируется, а один списан. Iwo Jima один кораблей, которые были развернуты неподалеку от Венесуэлы в Карибском море.

По его словам, за неделю до операции он разговаривал с Мадуро и призвал того «капитулировать». В настоящий момент власти США принимают решения о дальнейших действиях в Венесуэле. «Мы не можем рисковать, позволяя кому-то другому управлять страной и просто забрать то, что оставил Мадуро. Поэтому мы принимаем это решение сейчас. Мы будем активно участвовать в этом процессе», — подчеркнул Трамп, не исключив новых ударов.

Власти Венесуэлы назвали вторжение США военной агрессией, в стране ввели чрезвычайное положение. Глава МИД республики Иван Гиль заявил, что Мадуро остается президентом и потребовал от Вашингтона его возвращения. Москва также осудила действия Штатов и потребовала «освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу».