Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Трамп признал гибель «многих» людей при «потрясающем» рейде в Каракасе

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Фото: Gaby Oraa / Reuters
Фото: Gaby Oraa / Reuters

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что погибло «очень, очень много» людей во время специальной операции США в Каракасе, в результате которой американские военные захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли из страны. Об этом глава Белого дома сообщил во время выступления перед республиканцами палаты представителей в Центре Трампа — Кеннеди. Трансляция шла на YouTube-канале Белого дома.

«Многие люди были убиты. К сожалению, это были солдаты, в основном кубинские солдаты. Они знали, что мы приближаемся. Они были защищены, а наши ребята не были», — сказал Трамп. Он назвал проведенную операцию «потрясающей».

«Электричество почти во всей стране было отключено. Именно тогда они [венесуэльцы] поняли, что есть проблема», — пояснил президент США.

«Родина в хороших руках, папа» и суд над Мадуро в США. Главное
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

Американские военные 3 января захватили Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес в их официальной резиденции в Каракасе и вывезли в Нью-Йорк, где суд предъявил венесуэльскому политику обвинения в «наркотерроризме».

По разным данным, в ходе военного рейда США погибли от 40 до 80 военных и гражданских лиц из числа граждан Венесуэлы и Кубы. Так, Би-би-си приводит данные о 57 убитых, включая 32 кубинцев.

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Сааб объявил, что его ведомство собирается расследовать гибель людей из-за действий США. Он также призвал американских судей прекратить уголовное дело о наркотерроризме против Мадуро из-за отсутствия юрисдикции и напомнил о президентском иммунитете политика, закрепленном в международном праве.

Денис Малышев
Николас Мадуро Дональд Трамп Венесуэла США суд захват
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
