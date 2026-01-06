Трамп признал гибель «многих» людей при «потрясающем» рейде в Каракасе
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что погибло «очень, очень много» людей во время специальной операции США в Каракасе, в результате которой американские военные захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли из страны. Об этом глава Белого дома сообщил во время выступления перед республиканцами палаты представителей в Центре Трампа — Кеннеди. Трансляция шла на YouTube-канале Белого дома.
«Многие люди были убиты. К сожалению, это были солдаты, в основном кубинские солдаты. Они знали, что мы приближаемся. Они были защищены, а наши ребята не были», — сказал Трамп. Он назвал проведенную операцию «потрясающей».
«Электричество почти во всей стране было отключено. Именно тогда они [венесуэльцы] поняли, что есть проблема», — пояснил президент США.
Американские военные 3 января захватили Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес в их официальной резиденции в Каракасе и вывезли в Нью-Йорк, где суд предъявил венесуэльскому политику обвинения в «наркотерроризме».
По разным данным, в ходе военного рейда США погибли от 40 до 80 военных и гражданских лиц из числа граждан Венесуэлы и Кубы. Так, Би-би-си приводит данные о 57 убитых, включая 32 кубинцев.
Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Сааб объявил, что его ведомство собирается расследовать гибель людей из-за действий США. Он также призвал американских судей прекратить уголовное дело о наркотерроризме против Мадуро из-за отсутствия юрисдикции и напомнил о президентском иммунитете политика, закрепленном в международном праве.
