Пекин осудил захват США танкера в Атлантике

Пекин выступает против любых односторонних действий, противоречащих Уставу ООН и считает захват силами США нефтяного танкера в Северной Атлантике серьезным нарушением международного права, заявила представитель МИД КНР

Фото: US_EUCOM / X

Захват Соединенными Штатами нефтяного танкера в Атлантическом океане является серьезным нарушением международного права, Китай выступает против подобных односторонних действий.

Об этом на пресс-конференции заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Китайская сторона последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих основы в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН, а также против любых действий, которые противоречат целям и принципам Устава ООН и нарушают суверенитет и безопасность других стран», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Video

Шедший под российским флагом танкер Marinera был задержан 7 января в Северной Атлантике Береговой охраной США за «нарушение режима американских санкций». Согласно данным российского Министерства транспорта, военно-морские силы высадились на судно, после чего связь с ним была утеряна. МИД России сообщил, что на борту находились россияне.

Министерство транспорта сообщило, что судно получило временное разрешение на плавание под флагом России на основании российского законодательства и норм международного права. Ведомство отметило, что «в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что задержанный танкер Marinera вывесил российский флаг, чтобы обойти американские санкции.

«Это был фальшивый российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти санкционный режим», — сказал Вэнс.

Изначально танкер носил название Bella 1 и ходил под панамским флагом. Он пытался подойти к берегам Венесуэлы, несмотря на блокаду, объявленную Трампом в декабре. После того как судно стало уходить от Южной Америки, его стал преследовать корабль Береговой охраны США. Экипаж после этого нарисовал на борту российский флаг и сменил название на Marinera.

Члены экипажа захваченного танкера Marinera находятся «под полноценным расследованием», заявила генпрокурор США Пэм Бонди. «Всем причастным», по ее словам, будут предъявлены уголовные обвинения. Бонди добавила, что Минюст США отслеживает еще несколько судов, в отношении которых могут быть применены «аналогичные меры принудительного характера».

В тот же день США сообщили о захвате еще одного судна — танкера Sophia в Карибском море.

«В предрассветной операции Министерство войны совместно с Министерством внутренней безопасности без каких-либо проблем взяли под арест танкер Sophia. Его экипаж занимался незаконной деятельностью в Карибском море. Судно направляется в США в сопровождении катера береговой охраны», — сообщило Южное командование США.

В Белом доме заявили, что на фоне захвата танкеров у американского лидера Дональда Трампа «открытые, честные и хорошие» отношения с президентом России Владимиром Путиным. Так пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ответила на вопрос о росте напряженности в отношениях с Россией из-за захвата танкера Marinera.

Пресс-секретарь американского президента отметила, что, несмотря на хорошие отношения, Трамп будет проводить политику, «которая наилучшим образом отвечает интересам США».

«И в отношении захватов судов это означает обеспечение соблюдения эмбарго в отношении всех судов теневого флота, которые незаконно перевозят нефть, и допуск только законной торговли», — сказала она.