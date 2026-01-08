Белый дом на фоне захвата танкера назвал «хорошими» отношения с Путиным

В США рассказали об отношениях Путиным на фоне захвата танкера под флагом России

На вопрос о том, как захват танкера Marinera повлияет на отношения с Москвой, пресс-секретарь Белого Дома ответила, что Трамп сохраняет с Путиным хорошие отношения. На борту идущего под флагом России танкера находились россияне.

У американский лидера Дональда Трампа «открытые, честные и хорошие» отношения с президентом России Владимиром Путиным. Так пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт ответила на вопрос о росте напряженности в отношениях с Россией из-за захвата танкера Marinera.

Танкер был задержан 7 января береговой охраной США за «нарушение режима американских санкций». После отплытия от берегов Венесуэлы он сменил флаг на российский и признал юрисдикцию России, на борту танкера находились россияне.

Пресс-секретарь американского президента отметила, что, несмотря на хорошие отношения, Трамп будет проводить политику, «которая наилучшим образом отвечает интересам США».

«И в отношении этих захватов судов это означает обеспечение соблюдения эмбарго в отношении всех судов «теневого флота», которые незаконно перевозят нефть, и допуск только законной торговли», — сказала она. Пресс-конференция опубликована на YouTube-канале Белого Дома.

Танкер Bella 1 изначально ходил под панамским флагом и пытался подойти к берегам Венесуэлы, несмотря на блокаду, объявленную Трампом в декабре. После того как корабль стал уходить от Южной Америки, его стало преследовать судно береговой охраны США. Экипаж после этого нарисовал на борту российский флаг и сменил название на Marinera. Судно с таким названием, которое находится под санкциями Минфина США, появилось в российском реестре.

Согласно данным российского министерства транспорта, захват танкера произошел в северной Атлантике приблизительно в 15:00. Военно-морские силы США высадились на судно, после чего связь с ним была утеряна.

Ведомство подчеркнуло, что «в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств».

Позднее генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что члены экипажа захваченного танкера находятся «под полноценным расследованием», а «всем причастным» будут предъявлены уголовные обвинения.