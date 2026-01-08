 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Белый дом на фоне захвата танкера назвал «хорошими» отношения с Путиным

В США рассказали об отношениях Путиным на фоне захвата танкера под флагом России
На вопрос о том, как захват танкера Marinera повлияет на отношения с Москвой, пресс-секретарь Белого Дома ответила, что Трамп сохраняет с Путиным хорошие отношения. На борту идущего под флагом России танкера находились россияне.

У американский лидера Дональда Трампа «открытые, честные и хорошие» отношения с президентом России Владимиром Путиным. Так пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт ответила на вопрос о росте напряженности в отношениях с Россией из-за захвата танкера Marinera.

Танкер был задержан 7 января береговой охраной США за «нарушение режима американских санкций». После отплытия от берегов Венесуэлы он сменил флаг на российский и признал юрисдикцию России, на борту танкера находились россияне.

Пресс-секретарь американского президента отметила, что, несмотря на хорошие отношения, Трамп будет проводить политику, «которая наилучшим образом отвечает интересам США».

«И в отношении этих захватов судов это означает обеспечение соблюдения эмбарго в отношении всех судов «теневого флота», которые незаконно перевозят нефть, и допуск только законной торговли», — сказала она. Пресс-конференция опубликована на YouTube-канале Белого Дома.

Москва отреагировала на захват танкера под российским флагом
Политика
Фото:US_EUCOM / X

Танкер Bella 1 изначально ходил под панамским флагом и пытался подойти к берегам Венесуэлы, несмотря на блокаду, объявленную Трампом в декабре. После того как корабль стал уходить от Южной Америки, его стало преследовать судно береговой охраны США. Экипаж после этого нарисовал на борту российский флаг и сменил название на Marinera. Судно с таким названием, которое находится под санкциями Минфина США, появилось в российском реестре.

Согласно данным российского министерства транспорта, захват танкера произошел в северной Атлантике приблизительно в 15:00. Военно-морские силы США высадились на судно, после чего связь с ним была утеряна.

Ведомство подчеркнуло, что «в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств».

Позднее генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что члены экипажа захваченного танкера находятся «под полноценным расследованием», а «всем причастным» будут предъявлены уголовные обвинения.

Александра Озерова
Кэролайн Левитт танкер Венесуэла Дональд Трамп Владимир Путин Россия США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
