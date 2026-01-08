66 БПЛА уничтожили в небе над Россией за ночь
Средства ПВО уничтожили 66 БПЛА в небе над Россией с 23:00 мск 7 января до 07:00 8 января. Об этом сообщило Минобороны.
14 беспилотников были сбиты над Крымом, 13 — над акваторией Азовского моря, 12 — Черного моря, 11 — над территорией Краснодарского края, а 6 — в Ростовской области. Еще пять дронов перехватили над Орловской областью, по два — над Курской и Волгоградской и один — над Брянской.
За ночь Росавиация сообщала о введении временных ограничений на полеты в аэропортах Краснодара, Геленджика, Волгограда и Сочи. Воздушные гавани в двух последних городах уже возобновили работу.
В Краснодарском крае обломки дрона упали на частный дом. Региональный оперштаб информировал о повреждении крыши и навеса здания. Никто не пострадал.
