66 БПЛА уничтожили в небе над Россией за ночь

Средства ПВО уничтожили 66 БПЛА в небе над Россией с 23:00 мск 7 января до 07:00 8 января. Об этом сообщило Минобороны.

14 беспилотников были сбиты над Крымом, 13 — над акваторией Азовского моря, 12 — Черного моря, 11 — над территорией Краснодарского края, а 6 — в Ростовской области. Еще пять дронов перехватили над Орловской областью, по два — над Курской и Волгоградской и один — над Брянской.

За ночь Росавиация сообщала о введении временных ограничений на полеты в аэропортах Краснодара, Геленджика, Волгограда и Сочи. Воздушные гавани в двух последних городах уже возобновили работу.

В Краснодарском крае обломки дрона упали на частный дом. Региональный оперштаб информировал о повреждении крыши и навеса здания. Никто не пострадал.