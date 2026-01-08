Аэропорт Сочи возобновил полеты

Аэропорт Сочи восстановил прием и выпуск воздушный рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

За время действия ограничений на запасной аэродром перенаправили один самолет. Ранее ограничения ограничительные меры также сняли в аэропорту Волгограда — там они действовали более семи с половиной часов.

В Геленджике и Краснодаре полеты по-прежнему приостановлены.

Российские аэропорты регулярно ограничивают полеты на фоне угрозы ударов беспилотниками. Меры вводят из соображений безопасности.