Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Сочи возобновил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Сочи восстановил прием и выпуск воздушный рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

За время действия ограничений на запасной аэродром перенаправили один самолет. Ранее ограничения ограничительные меры также сняли в аэропорту Волгограда — там они действовали более семи с половиной часов.

В Геленджике и Краснодаре полеты по-прежнему приостановлены.

Аэропорт Волгограда спустя более чем семь часов возобновил полеты
Политика

Российские аэропорты регулярно ограничивают полеты на фоне угрозы ударов беспилотниками. Меры вводят из соображений безопасности.

