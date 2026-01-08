Аэропорт Сочи возобновил полеты
Аэропорт Сочи восстановил прием и выпуск воздушный рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
За время действия ограничений на запасной аэродром перенаправили один самолет. Ранее ограничения ограничительные меры также сняли в аэропорту Волгограда — там они действовали более семи с половиной часов.
В Геленджике и Краснодаре полеты по-прежнему приостановлены.
Российские аэропорты регулярно ограничивают полеты на фоне угрозы ударов беспилотниками. Меры вводят из соображений безопасности.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах