 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Волгограда спустя более чем семь часов возобновил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Волгограда возобновил прием и выпуск воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения действовали более семи с половиной часов — их ввели накануне в 22:46 по мск и сняли к 6:08 следующего дня. До этого, в течение 7 января, ограничительные меры в аэропорты вводили дважды.

В период действия ограничений на запасные аэродромы перенаправили три самолета.

В Сочи, Геленджике и Краснодаре полеты по-прежнему приостановлены.

Временные ограничения ввели в аэропортах Сочи и Геленджика
Политика

Кореняко добавил, что меры были введены из соображений безопасности.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Александра Озерова
Волгоград аэропорты Росавиация
Материалы по теме
Временные ограничения ввели в аэропортах Сочи и Геленджика
Политика
Аэропорт Краснодара приостановил полеты
Политика
Аэропорт Волгограда приостановил рейсы третий раз за день
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Аэропорт Волгограда спустя более чем семь часов возобновил полеты Политика, 06:22
WSJ узнала о планах США взять контроль над нефтью Венесуэлы и сбить цены Политика, 06:12
Овечкин обновил рекорд в НХЛ 915-й заброшенной шайбой Спорт, 05:52
В Краснодарском крае обломки дрона упали на частный дом Политика, 05:25
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
Власти Венесуэлы сообщили о 100 погибших из-за атаки США Политика, 04:57
Четырех депутатов Госдумы пригласили в США для консультаций по Украине Политика, 04:44
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Гинцбург рассказал о подготовке российской вакцины от меланомы Общество, 04:14
Трамп обсудил по телефону с президентом Колумбии «ситуацию с наркотиками» Политика, 03:42
Временные ограничения ввели в аэропортах Сочи и Геленджика Политика, 03:33
Варшава не стала возражать против размещения войск ФРГ в Польше Политика, 03:13
Вэнс сказал, что танкер Marinera притворялся российским Политика, 02:51
Белый дом на фоне захвата танкера назвал «хорошими» отношения с Путиным Политика, 02:22
Грэм сообщил о поддержке Трампом инициативы усилить санкции против России Политика, 02:17