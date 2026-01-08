Аэропорт Волгограда спустя более чем семь часов возобновил полеты

Аэропорт Волгограда возобновил прием и выпуск воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения действовали более семи с половиной часов — их ввели накануне в 22:46 по мск и сняли к 6:08 следующего дня. До этого, в течение 7 января, ограничительные меры в аэропорты вводили дважды.

В период действия ограничений на запасные аэродромы перенаправили три самолета.

В Сочи, Геленджике и Краснодаре полеты по-прежнему приостановлены.

Кореняко добавил, что меры были введены из соображений безопасности.