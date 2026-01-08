Временные ограничения ввели в аэропортах Сочи и Геленджика
В аэропортах Сочи и Генеджика ввели временные ограничения, они временно не принимают и не отправляют рейсы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
На момент подготовки публикации рейсы также не принимают воздушные гавани в Краснодаре и Волгограде.
Российские аэропорты регулярно приостанавливают полеты на фоне угрозы ударов беспилотниками.
