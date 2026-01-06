Военные сбили 23 БПЛА над Россией и Черным морем за три часа
Силы ПВО за три часа сбили 23 украинских дрона самолетного типа над Россией и Черным морем, сообщило Минобороны.
Беспилотники были перехвачены в период с 20:00 мск до 23:00 мск. Одиннадцать были уничтожены в небе над Белгородской областью, семь — над Крымом, по два над Азовским и Черным морями, один над Воронежской областью.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в 22:49 мск об атаке БПЛА на нефтебазу на территории Старооскольского округа. Тогда загорелись несколько резервуаров, никто не пострадал.
Материал дополняется
