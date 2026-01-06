В Белгородской области из-за удара дрона загорелась нефтебаза
Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником нефтебазу на территории Старооскольского округа Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В результате детонации на территории загорелись несколько резервуаров. Пожарными расчетами производится тушение пожара», — написал он в своем телеграм-канале.
По предварительной информации, никто не пострадал, уточнил Гладклв.
Материал дополняется
