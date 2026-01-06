Аэропорт Геленджика ввел ограничения на полеты
В аэропорту Геленджика ввели временный запрет на прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Ограничения стали дополнительными к введенному ранее NOTAM: воздушный хаб принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00.
В последний раз Кореняко сообщал о запрете на полеты в аэропорту Геленджика 2 января. Ограничения тогда продлились восемь минут — с 23:38 до 23:46 мск.
