Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Геленджика ввел ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Геленджика ввели временный запрет на прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Ограничения стали дополнительными к введенному ранее NOTAM: воздушный хаб принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00.

В Пулково и еще трех аэропортах России ввели ограничения на полеты
Политика

В последний раз Кореняко сообщал о запрете на полеты в аэропорту Геленджика 2 января. Ограничения тогда продлились восемь минут — с 23:38 до 23:46 мск.

