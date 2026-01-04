 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

NYT узнала о 40 погибших из-за операции США в Венесуэле

NYT: в результате операции США в Венесуэле погибли минимум 40 человек
Сюжет
Военные США захватили Мадуро

По меньшей мере 40 человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника. Среди погибших были и военные, и гражданские лица.

3 января Соединенные Штаты провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой по столице Венесуэлы Каракасу был нанесен удар, а президент Николас Мадуро вместе с женой был захвачен американскими военными.

Американские чиновники рассказали NYT, что более 150 американских самолетов были направлены для вывода из строя ПВО, чтобы военные вертолеты могли доставить войска.

Штаты обвинили венесуэльского лидера в сотрудничестве с наркоторговцами и сообщили, что он предстанет перед американским судом. Президент США Дональд Трамп заявил, что США возьмут на себя управление республикой и призвал руководство страны подчиниться.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
погибшие США Венесуэла
