Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Министр обороны Венесуэлы обвинил США в убийстве охраны Мадуро

Министр обороны Венесуэлы Лопес обвинил США в убийстве охраны Мадуро
Сюжет
Военные США захватили Мадуро
По словам министра обороны Венесуэлы, штурмовавшими резиденцию Мадуро американскими военными были «хладнокровно убиты» охранники президента и «ни в чем не повинные граждане»
Владимир Падрино Лопес
Владимир Падрино Лопес (Фото: Carolina Cabral / Getty Images)

При захвате резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро американские спецназовцы «хладнокровно убили» охранников главы государства. Об этом заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, обращение которого транслировал канал Telesur.

«Боливарианские национальные вооруженные силы решительно отвергают трусливое похищение гражданина Николаса Мадуро, конституционного президента, нашего главнокомандующего, а также его супруги. Преступление было совершено вчера, в субботу, 3 января, после того как была хладнокровно убита значительная часть его команды безопасности — солдаты и ни в чем не повинные граждане», — сказал министр.

Лопес также заявил, что армия Венесуэлы приведена в полную боевую готовность, чтобы противостоять «имперской агрессии» и обеспечить свободу и суверенитет нации.

«Чавес жив! Мы будем жить и победим! Преданные — всегда, предатели — никогда!» — завершил свое обращение министр.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники раскрыла детали штурма спецназом резиденции Мадуро. По данным издания, главным стало то, что американскими военными был достигнут эффект внезапности, до первых ударов по объектам ПВО о начале атаке не подозревали не только рядовые жители Каракаса, но и сам Мадуро. Однако когда вертолеты 160-го авиационного полка специальных операций армии США приблизились к цели, по ним все-таки был открыт огонь. Один из вертолетов получил повреждения, несколько человек на его борту были ранены.

Однако это не помешало продолжить операцию. Со ссылкой на источники NYT отмечает, что с момента высадки у спецназовцев ушло пять минут на то, чтобы захватить Мадуро.

Венесуэла Николас Мадуро
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
