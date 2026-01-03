 Перейти к основному контенту
Удары по Венесуэле⁠,
0

Удары США по Венесуэле. Спецэфир телеканала РБК

Спецэфир телеканала РБК об ударах США по Венесуэле
Сюжет
Удары по Венесуэле

США нанесли удары по Венесуэле. Под удары попали минимум семь объектов. МИД Венесуэлы заявил о военной агрессии США, президент страны Николас Мадуро ввел режим чрезвычайного положения.

Читайте РБК в Telegram.

Теги
Персоны
Венесуэла США воздушные удары
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Очевидцы рассказали об обстановке в Венесуэле после ударов США Политика, 12:32
Целями ударов США стали парламент и стратегические объекты в Венесуэле Политика, 12:29
Запрет англицизмов. Как не получить штраф в 2026 годуПодписка на РБК, 12:29
Трамп заявил, что США захватили президента Мадуро Политика, 12:25
Как выглядели ночные удары США по Венесуэле. Видео Политика, 12:00
NYT сообщила, что окружение Мадуро в безопасности на фоне ударов США Политика, 11:59
Еда будущего: как технологии изменят то, что лежит у нас на тарелкеПодписка на РБК, 11:51
Куда сдать новогоднюю елку после праздников: советы по утилизации Недвижимость, 11:51
Новая жизнь Рублевки: чего хотят покупатели премиальных коттеджей РБК и Папушево Парк, 11:50
Ситуация на улицах Каракаса во время ударов США. Фоторепортаж Политика, 11:50 
Чем известен Никалас Мадуро: главные факты из биографии 11:48
Переехать ради учебы: почему в Москве все чаще выбирают жилье у вузов Недвижимость, 11:45
Федеральное авиационное управление США запретило полеты над Венесуэлой Политика, 11:36
Венесуэльский депутат рассказал о ситуации в стране после ударов США Политика, 11:32