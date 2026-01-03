Удары США по Венесуэле. Спецэфир телеканала РБК
Спецэфир телеканала РБК об ударах США по Венесуэле
США нанесли удары по Венесуэле. Под удары попали минимум семь объектов. МИД Венесуэлы заявил о военной агрессии США, президент страны Николас Мадуро ввел режим чрезвычайного положения.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах