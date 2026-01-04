 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Медведев допустил повторение венесуэльской операции США на Украине

Медведев: США могут повторить венесуэльскую операцию на Украине
Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

США могут повторить в отношении Киева операцию, которую они провели в Венесуэле, причем в случае с Украиной «оснований гораздо больше». Об этом в разговоре с ТАСС заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Законного правительства и президента на Украине нет. Его устранение — вопрос самого ближайшего будущего. Не будем предвосхищать события. Но всякое может случиться», — сказал Медведев.

Зампредседателя Совбеза добавил, что США создали «прецедент» с Мадуро и могут повторить его на Украине. «Всяко оснований гораздо больше», — заключил он.

США захватили Мадуро и возьмут на себя управление Венесуэлой. Главное
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

В мае 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского. Выборы на Украине были отменены в связи с военным положением, в Киеве заявили, что президент законно занимает свой пост до избрания следующего согласно Конституции.

В Евросоюзе, ООН и Госдепе США заявили, что продолжат считать Зеленского президентом. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Зеленский утратил легитимность в качестве главы государства.

Ночью 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли ракетные удары по объектам в Каракасе и захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их доставили в США и отправили под стражу, супруги предстанут перед судом в США по обвинению в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков.

Власти Венесуэлы назвали вторжение США военной агрессией, в стране ввели чрезвычайное положение. Москва осудила действия Вашингтона и потребовала «освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

