Мадуро отправили в один изолятор с Пи Дидди и сообщницей Эпштейна
Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес поместили в Метрополитенский центр содержания под стражей в Бруклине, где находились рэпер Пи Дидди и сообщница и финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл. Об этом пишет Axios.
Как отмечает портал, изолятор известен своей ветхостью, антисанитарией и небезопасностью. Кроме того, в нем в разное время содержались известные преступники.
Пи Дидди (Шон Комбс), признанный виновным в перевозке женщин для занятия проституцией, провел в Метрополитенском центре около 14 месяцев с момента задержания в сентябре 2024 года. В конце октября 2025 года его перевели в тюрьму с более низким уровнем безопасности и программой лечения наркозависимых в штате Нью-Джерси. В изоляторе также находилась Гислейн Максвелл, которую в 2022 году приговорили к 20 годам заключения за пособничество в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Кроме того, в центр помещали мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного по прозвищу Эль Чапо, или Коротышка, приговоренного в США к пожизненном сроку и 30 годам в 2019 году. Под стражей в изоляторе находился основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид, которого в 2024-м приговорили к 25 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег.
Наконец, в Метрополитенский центр отправили Луиджи Манджоне, подозреваемого в убийстве генерального директора одной из крупнейших страховых фирм в США UnitedHealth Group Брайана Томпсона.
В ночь на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Каракасу. Американский спецназ захватил Мадуро и его жену, их доставили в США, где супруги предстанут перед судом. Венесуэльскому президенту предъявили обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков.
Власти Венесуэлы назвали вторжение США военной агрессией, в стране ввели чрезвычайное положение. Москва осудила действия Вашингтона и потребовала «освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу».
