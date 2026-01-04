 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военные США захватили Мадуро
0

Мадуро отправили в один изолятор с Пи Дидди и сообщницей Эпштейна

Axios: Мадуро поместили в один изолятор с Пи Дидди и сообщницей Эпштейна
Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Центр содержания под стражей Metropolitan Detention Center, Нью-Йорк, США
Центр содержания под стражей Metropolitan Detention Center, Нью-Йорк, США (Фото: Yuki Iwamura / AP / ТАСС)

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес поместили в Метрополитенский центр содержания под стражей в Бруклине, где находились рэпер Пи Дидди и сообщница и финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл. Об этом пишет Axios.

Как отмечает портал, изолятор известен своей ветхостью, антисанитарией и небезопасностью. Кроме того, в нем в разное время содержались известные преступники.

Николас Мадуро на борту десантного корабля USS Iwo Jima
Федеральные агенты поднимаются на борт самолёта с&nbsp;Николасом Мадуро
Автомобиль, в котором находятся Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, вертолётная площадка Вестсайд в Нью-Йорке, США
Один из вертолётов, перевозивших Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, прибывает на вертолётную площадку Вестсайд в Нью-Йорк, США
Николас Мадуро под стражей выходит из федерального самолёта США на базе Национальной гвардии ВВС Стюарт в Ньюберге, штат Нью-Йорк
Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке
Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке
Николас Мадуро на борту десантного корабля USS Iwo Jima
(Фото: realDonaldTrump / Reuters)
Пи Дидди (Шон Комбс), признанный виновным в перевозке женщин для занятия проституцией, провел в Метрополитенском центре около 14 месяцев с момента задержания в сентябре 2024 года. В конце октября 2025 года его перевели в тюрьму с более низким уровнем безопасности и программой лечения наркозависимых в штате Нью-Джерси. В изоляторе также находилась Гислейн Максвелл, которую в 2022 году приговорили к 20 годам заключения за пособничество в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Рэпера Пи Дидди перевели в тюрьму с лечебницей для наркоманов
Общество
Пи Дидди (Шон&nbsp;Комбс)

Кроме того, в центр помещали мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного по прозвищу Эль Чапо, или Коротышка, приговоренного в США к пожизненном сроку и 30 годам в 2019 году. Под стражей в изоляторе находился основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид, которого в 2024-м приговорили к 25 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег.

Наконец, в Метрополитенский центр отправили Луиджи Манджоне, подозреваемого в убийстве генерального директора одной из крупнейших страховых фирм в США UnitedHealth Group Брайана Томпсона.

США захватили Мадуро и возьмут на себя управление Венесуэлой. Главное
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

В ночь на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Каракасу. Американский спецназ захватил Мадуро и его жену, их доставили в США, где супруги предстанут перед судом. Венесуэльскому президенту предъявили обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков.

Власти Венесуэлы назвали вторжение США военной агрессией, в стране ввели чрезвычайное положение. Москва осудила действия Вашингтона и потребовала «освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу».

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Пи Дидди Николас Мадуро следственный изолятор США Нью-Йорк
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Материалы по теме
