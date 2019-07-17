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PayPal $129 (+7,95%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
BRENT $59 (-8,78%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
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Суд приговорил мексиканского наркобарона Коротышку к пожизненному сроку
Бывший главарь наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман будет отбывать в США пожизненное заключение плюс еще 30 лет
Хоакин Гусман (Фото: Reuters)

Федеральный суд в Бруклине вынес приговор по делу мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного по прозвищу Эль Чапо, или Коротышка: его признали виновным в организации преступного сообщества, которое ввозило контрабандой тонны наркотиков в США, и дали пожизненное заключение плюс еще 30 лет. Об этом сообщает Reuters.

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Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина
Теги: наркобарон, Суд сша
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