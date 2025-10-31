Рэпера Пи Дидди перевели в тюрьму с лечебницей для наркоманов

Пи Дидди (Шон Комбс) (Фото: Jason Kempin / Getty Images)

Американского рэпера Пи Дидди (Шона Комбса) перевели в тюрьму с более низким уровнем безопасности и программой лечения наркозависимых в штате Нью-Джерси. Там он будет отбывать оставшуюся часть 50-месячного срока за причастность к торговле женщинами.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на Федеральное бюро тюрем США. До этого 55-летний Комбс содержался в центре заключения «Метрополитен» в Бруклине, штат Нью-Йорк. После ареста в сентябре 2024 года он уже провел за решеткой 14 месяцев.

Новое место заключения Комбса — это федеральная исправительная колония общего режима на территории военной базы Форт-Дикс в городе Нью-Ганновер, штат Нью-Джерси. В ней отбывают наказание около 4 тыс. осужденных мужчин.

Тюрьма также известна реабилитационной программой RDAP (Residential Drug Abuse Program). Ее участники из числа заключенных проживают в отдельном блоке или изолированном крыле тюрьмы на протяжении всего лечения.

В 2024 году Комбсу были предъявлены иски с обвинениями в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы в период между 2000 и 2022 годами в разных городах США.

В начале июля 2025 года суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным в перевозке женщин для занятия проституцией, но оправдал по самым серьезным обвинениям, в том числе в торговле людьми для сексуальной эксплуатации и сговоре с целью рэкета. Каждое из них могло привести к пожизненному заключению.

3 октября суд в Нью-Йорке приговорил Комбса к 50 месяцам тюрьмы и штрафу $500 тыс. Прокуроры требовали для рэпера не менее 135 месяцев лишения свободы.

Освобождение музыканта запланировано на 8 мая 2028 года, но за хорошее поведение он может выйти на свободу раньше.