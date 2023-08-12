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Суд в США отправил под стражу основателя криптовалютной биржи FTX

Суд в США отправил под арест основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида

Суд в Нью-Йорке отменил действие залога для основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в $250 млн и отправил его под стражу, сообщает The Associated Press.

Судья пришел к выводу, что Бэнкман-Фрид пытался повлиять на свидетелей против него. Адвокаты бизнесмена настаивали на том, что клиенту нельзя отменять действие залога «за попытку защитить свою репутацию от шквала неблагоприятных новостей».

В декабре 2022 года Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах по запросу США. Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила бизнесмену обвинения в «организации схемы по обману инвесторов». Позже его освободили из-под стражи под залог $250 млн. Он отбывал домашний арест в доме своих родителей в Калифорнии.

Помимо этого, FTX Trading подала в суд на основателя криптобиржи и других бывших руководителей площадки 20 июля с целью возместить более $1 млрд, которые те якобы незаконно присвоили до того, как биржа начала процесс банкротства. Представители FTX утверждают, что ответчики постоянно присваивали средства для финансирования роскошных кондоминиумов, политических взносов, инвестиций и других личных проектов, совершая таким образом «одно из крупнейших финансовых мошенничеств за всю историю».

Теги
криптовалюта FTX суд США
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