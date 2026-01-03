Хавьер Милей поддержал захват Мадуро американскими силами
Президент Аргентины Хавьер Милей поддержал захват американскими силами президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
На своей странице в соцсети Х Милей прокомментировал ряд публикаций о действиях США в рамках конфликта с Каракасом фразами «свобода продвигается вперед» и «да здравствует свобода, черт возьми!». В частности, так он подписал пост издания Infobae о захвате «диктатора Мудро».
Милей также опубликовал запись своей декабрьской речи, где он назвал Мадуро наркотеррористом, а действия венесуэльского лидера охарактеризовал как «ужасающую и бесчеловечную диктатуру».
«Эта опасность и этот позор не могут продолжать существовать на континенте, иначе они потянут за собой всех нас. Аргентина приветствует давление со стороны Соединенных Штатов и Дональда Трампа с целью освобождения венесуэльского народа», — сказал тогда Милей.
3 января в ряде городов Венесуэлы, включая столицу Каракас, прогремели взрывы. МИД страны заявил о «серьезной военной агрессии со стороны США». Американский президент Дональд Трамп вскоре после ударов сообщил, что Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из страны в рамках операции, проведенной США.
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, заявив, что правительство республики не знает о местонахождении Мадуро и его супруги, потребовала подтверждения, что они живы. Sky News со ссылкой на источник позднее сообщил, что захват Мадуро, по мнению местной оппозиции, был «оговоренным выездом».
