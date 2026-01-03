 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Хавьер Милей поддержал захват Мадуро американскими силами

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Хавьер Милей
Хавьер Милей (Фото: Tomas Cuesta / Getty Images)

Президент Аргентины Хавьер Милей поддержал захват американскими силами президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

На своей странице в соцсети Х Милей прокомментировал ряд публикаций о действиях США в рамках конфликта с Каракасом фразами «свобода продвигается вперед» и «да здравствует свобода, черт возьми!». В частности, так он подписал пост издания Infobae о захвате «диктатора Мудро».

Милей также опубликовал запись своей декабрьской речи, где он назвал Мадуро наркотеррористом, а действия венесуэльского лидера охарактеризовал как «ужасающую и бесчеловечную диктатуру».

«Эта опасность и этот позор не могут продолжать существовать на континенте, иначе они потянут за собой всех нас. Аргентина приветствует давление со стороны Соединенных Штатов и Дональда Трампа с целью освобождения венесуэльского народа», — сказал тогда Милей.

Как в мире отреагировали на удары по Венесуэле и захват Мадуро
Политика
Здание Национальной ассамблеи в центре Каракаса (Венесуэла) освещено после взрывов и пролётов низколетящих самолётов

3 января в ряде городов Венесуэлы, включая столицу Каракас, прогремели взрывы. МИД страны заявил о «серьезной военной агрессии со стороны США». Американский президент Дональд Трамп вскоре после ударов сообщил, что Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из страны в рамках операции, проведенной США.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, заявив, что правительство республики не знает о местонахождении Мадуро и его супруги, потребовала подтверждения, что они живы. Sky News со ссылкой на источник позднее сообщил, что захват Мадуро, по мнению местной оппозиции, был «оговоренным выездом».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Николас Мадуро Венесуэла Аргентина Хавьер Милей США
Хавьер Милей фото
Хавьер Милей
политик, президент Аргентины
22 октября 1970 года
Материалы по теме
МИД призвал США прояснить ситуацию с захватом Мадуро
Политика
В Вашингтоне заявили, что Мадуро предстанет перед судом в США
Политика
CBS сообщил, что Мадуро был захвачен спецназом «Дельта»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
CNN сообщил о затишье в Каракасе после ударов США и захвата Мадуро Политика, 15:38
РСТ рассказал о ситуации с российскими туристами в Венесуэле Политика, 15:37
Генпрокурор США озвучил список обвинений против Мадуро Политика, 15:33
Колумбия перебросила дополнительные силы на границу с Венесуэлой Политика, 15:26
Хавьер Милей поддержал захват Мадуро американскими силами Политика, 15:14
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 15:05
США захватили Мадуро, он предстанет перед судом. Спецэфир телеканала РБК Политика, 15:00
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Лучшие игры про искусственный интеллект: чем заняться в праздники Социальная экономика, 15:00
В Эстонии предупредили о риске потерять ЧЕ по фехтованию Спорт, 14:53
Цели ударов США в Венесуэле. Карта Политика, 14:47
Удары США не затронули нефтяную инфраструктуру Венесуэлы Политика, 14:45
МИД призвал США прояснить ситуацию с захватом Мадуро Политика, 14:42
Лукашенко осудил удары США по Венесуэле Политика, 14:32
В ПСЖ сообщили о ходе восстановления Сафонова после перелома руки Спорт, 14:30