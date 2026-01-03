 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Лукашенко осудил удары США по Венесуэле

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко осудил удары США по Венесуэле, сообщила БелТА пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Президент Беларуси категорически осуждает акт американской агрессии против Венесуэлы. Про последствия Александр Лукашенко говорил совсем недавно в интервью, как раз американским журналистам. В частности, о том, что «это будет второй Вьетнам». И американцам он не нужен», — сказал она.

Как в мире отреагировали на удары по Венесуэле и захват Мадуро
Политика
Здание Национальной ассамблеи в центре Каракаса (Венесуэла) освещено после взрывов и пролётов низколетящих самолётов

В ночь на 3 января Вооруженные силы США нанесли удары по Каракасу и другим районам Венесуэлы, а потом, как заявил американский президент Дональд Трамп, захватили и вывезли Мадуро и его жену. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес объявила, что правительство страны не знает, где находятся Мадуро и его супруга.

В декабре Лукашенко заявил, что президенту Венесуэлы в Белоруссии будут рады, подчеркнув, что двери для того всегда открыты. «Мадуро не был никогда нашим врагом и противником. Никогда. Если бы он пожелал приехать в Беларусь, двери для него здесь открыты», — сказал он, выразив уверенность, что Мадуро не намерен покидать свою страну.

До этого Лукашенко также сообщил, что передал приглашение Мадуро посетить Белоруссию в конце ноября, во время визита в Минск посла Венесуэлы в России Хесуса Рафаэля Саласара Веласкеса.

