Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Цели ударов США в Венесуэле. Карта

Опубликована карта ударов США по Венесуэле
Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Сюжет
Инфографика РБК
США нанесли масштабный удар по Венесуэле, атакованы объекты в столице страны Каракасе и других городах. Какие объекты стали целями ударов — на карте РБК

США нанесли масштабные удары по Венесуэле. Американский президент Дональд Трамп заявил, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен и вывезен из страны вместе со своей женой. По данным CBS News, операцию захвата провели силами спецподразделения «Дельта Форс».

Первые удары нанесли по столице страны — Каракасу. Там расположены ключевые военные объекты — военная база Форт-Тиуна, штаб-квартиры Министерства обороны республики и командования армии, авиабаза генералиссимуса Франсиско де Миранды и военный аэропорт. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что удары пришлись и по жилым кварталам Каракаса, число жертв уточняется.

Целями ударов также были:

  • Город Пуэрто-Кабельо в штате Карабобо. Он расположен на берегу залива Тристе Карибского моря. Там расположены главный порт и ключевая военно-морская база страны.
  • Авиабаза Эль-Либерталор — важная база воздушных сил Венесуэлы, расположенная вблизи города Маракай.
  • Объекты в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

В последние месяцы США нарастили свое военное присутствие в Карибском бассейне, разместив там тысячи военнослужащих и более десятка военных кораблей. 17 декабря Трамп официально объявил морскую нефтяную блокаду Венесуэле. Американский лидер обвинял Каракас в «краже американских активов, терроризме, контрабанде наркотиков и торговле людьми».

Авторы
Теги
София Шошина София Шошина, Светлана Прохорова Светлана Прохорова
При участии
Валентина Шварцман, Мария Васильева
Венесуэла авиудары США Дональд Трамп Николас Мадуро
