Удары США не затронули нефтяную инфраструктуру Венесуэлы

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Удары Соединенных Штатов не повредили нефтяную инфраструктуру Венесуэлы, она продолжает штатно работать. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя государственной нефтяной компании PDVSA.

От ударов серьезно пострадал порт Ла-Гуайра в Венесуэле, однако он не используется при транспортировке нефти. Это важнейший стратегический порт Венесуэлы на Карибском море.

Почти 20% мировых доказанных запасов нефти находятся в Венесуэле, около 300 млрд баррелей. В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотят вернуть себе нефть, которую, по его мнению, Венесуэла «незаконно забрала» себе.

В МИД Венесуэлы 3 января 2026 года, после атаки США, заявили, что целью Вашингтона служит «захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, с целью насильственного подрыва политической независимости страны».