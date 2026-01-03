 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Удары США не затронули нефтяную инфраструктуру Венесуэлы

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters
Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Удары Соединенных Штатов не повредили нефтяную инфраструктуру Венесуэлы, она продолжает штатно работать. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя государственной нефтяной компании PDVSA.

От ударов серьезно пострадал порт Ла-Гуайра в Венесуэле, однако он не используется при транспортировке нефти. Это важнейший стратегический порт Венесуэлы на Карибском море.

Венесуэльская нефть и США: что стоит за угрозой конфликта
Радио

Почти 20% мировых доказанных запасов нефти находятся в Венесуэле, около 300 млрд баррелей. В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотят вернуть себе нефть, которую, по его мнению, Венесуэла «незаконно забрала» себе.

В МИД Венесуэлы 3 января 2026 года, после атаки США, заявили, что целью Вашингтона служит «захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, с целью насильственного подрыва политической независимости страны».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
Венесуэла PDVSA нефть
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Лукашенко осудил удары США по Венесуэле
Политика
Как в мире отреагировали на удары по Венесуэле и захват Мадуро
Политика
Министр обороны Венесуэлы заявил о готовности к сопротивлению США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
CNN сообщил о затишье в Каракасе после ударов США и захвата Мадуро Политика, 15:38
РСТ рассказал о ситуации с российскими туристами в Венесуэле Политика, 15:37
Генпрокурор США озвучил список обвинений против Мадуро Политика, 15:33
Колумбия перебросила дополнительные силы на границу с Венесуэлой Политика, 15:26
Хавьер Милей поддержал захват Мадуро американскими силами Политика, 15:14
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 15:05
США захватили Мадуро, он предстанет перед судом. Спецэфир телеканала РБК Политика, 15:00
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Лучшие игры про искусственный интеллект: чем заняться в праздники Социальная экономика, 15:00
В Эстонии предупредили о риске потерять ЧЕ по фехтованию Спорт, 14:53
Цели ударов США в Венесуэле. Карта Политика, 14:47
Удары США не затронули нефтяную инфраструктуру Венесуэлы Политика, 14:45
МИД призвал США прояснить ситуацию с захватом Мадуро Политика, 14:42
Лукашенко осудил удары США по Венесуэле Политика, 14:32
В ПСЖ сообщили о ходе восстановления Сафонова после перелома руки Спорт, 14:30