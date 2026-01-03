Как выглядели ночные удары США по Венесуэле. Видео
Появилось полное видео ночных ударов США по Венесуэле
США нанесли удары по Венесуэле. Под удары попали объекты минимум в семи местах в Каракасе. На улицах города заметили бронетехнику. Как выглядели удары и что происходит на улицах города - в видео РБК.
