Федеральное авиационное управление США запретило полеты над Венесуэлой

Фото: Matias Delacroix / AP / ТАСС
Фото: Matias Delacroix / AP / ТАСС

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским коммерческим самолетам летать на любой высоте над Венесуэлой. Об этом сообщает The New York Times.

Запрет вступил в силу с 2:00 по местному времени (9:00 мск) и будет действовать на протяжении 23 часов. Ограничения введены в связи с «продолжающейся военной активностью». 

CBS сообщил о приказе Трампа о нанесении ударов по Венесуэле
Политика
Дональд Трамп

В ночь на 3 января в Каракасе прозвучали взрывы, часть районов столицы Венесуэлы осталась без электроснабжения. Очевидцы сообщали о выстрелах в нескольких районах города, передавало агентство Bloomberg. Reuters писал, что без света оказалась южная часть Каракаса, где расположена крупная военная база. CBS  утверждает, что американский президент Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, включая военные.

13 декабря Трамп заявил о скором начале наземных ударов по Венесуэле и по «плохим людям, которые привозят наркотики». Он подчеркнул, что США уже «избавились от 96% наркотиков, поступающих по воде», и теперь США намерены перейти к операциям на суше.

Что представляет собой армия Венесуэлы, какова ее роль для режима Мадуро
База знаний
Фото:Jesus Vargas / Getty Images

В последние месяцы США наращивали военное присутствие в Карибском бассейне. С сентября американские силы начали наносить удары по судам, которые, по утверждению Вашингтона, причастны к перевозке наркотиков.

