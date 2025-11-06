 Перейти к основному контенту
На ЗАЭС назвали единственную угрозу для работы станции

На ЗАЭС назвали обстрелы ВСУ единственным источником риска для ее работы
Сюжет
Военная операция на Украине
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Единственной угрозой для Запорожской АЭС (ЗАЭС) являются обстрелы со стороны ВСУ. Об этом ТАСС заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Единственным источником риска являются систематические обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины. Мы делаем все возможное, чтобы нейтрализовать эти угрозы и обеспечить безопасность объекта», — сказала Яшина. Она отметила, что ЗАЭС находится под защитой российских специалистов, которые прилагают все усилия для ее безопасной работы в соответствии с международными стандартами.

ЗАЭС расположена рядом с городом Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России, сейчас все реакторы ЗАЭС заглушены и не генерируют электричество.

Российская сторона регулярно сообщает об атаках украинской армии на Энергодар и территорию ЗАЭС. В Киеве отвергали обвинения в ударах по станции.

Ранее Россия сообщила, что добилась от украинской стороны гарантий безопасности для восстановления штатного внешнего электропитания ЗАЭС. Соглашению предшествовали «длительные и непростые консультации», отметили во внешнеполитическом ведомстве.

