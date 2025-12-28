 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине⁠,
0

Директор ЗАЭС сообщил об угрозах сотрудникам

Директор ЗАЭС Черничук сообщил об угрозах сотрудникам
Директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук заявил об угрозах сотрудникам станции со стороны украинцев, об этом он сообщил «РИА Новости».

«Угрозы постоянно поступают в том или ином виде тем или иным сотрудникам. На них оказывают моральное давление», — сказал он.

Гендиректор МАГАТЭ раскрыл причину молчания о виновных за атаки на ЗАЭС
Политика
Рафаэль Гросси

ЗАЭС расположена рядом с городом Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России в феврале 2022 года.

Электростанция регулярно подвергается ударам — Москва регулярно обвиняет в атаках украинскую армию, в Киеве обвинения отрицают. В сентябре ЗАЭС в десятый раз после начала конфликта осталась без внешнего электропитания.

Помимо этого, вопрос о том, какая сторона будет контролировать ЗАЭС, является одним из ключевых тем на переговорах по плану урегулирования российско-украинского конфликта.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Александра Озерова
Запорожская АЭС Запорожская область Украина ВСУ
