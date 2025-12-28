Директор ЗАЭС сообщил об угрозах сотрудникам
Директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук заявил об угрозах сотрудникам станции со стороны украинцев, об этом он сообщил «РИА Новости».
«Угрозы постоянно поступают в том или ином виде тем или иным сотрудникам. На них оказывают моральное давление», — сказал он.
ЗАЭС расположена рядом с городом Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России в феврале 2022 года.
Электростанция регулярно подвергается ударам — Москва регулярно обвиняет в атаках украинскую армию, в Киеве обвинения отрицают. В сентябре ЗАЭС в десятый раз после начала конфликта осталась без внешнего электропитания.
Помимо этого, вопрос о том, какая сторона будет контролировать ЗАЭС, является одним из ключевых тем на переговорах по плану урегулирования российско-украинского конфликта.
