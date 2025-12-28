 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

На ЗАЭС объяснили проведение «важных работ» с локальным прекращением огня

На ЗАЭС сообщили о ремонте для ввода в работу резервной ЛЭП «Ферросплавная-1»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Ремонт на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) позволит ввести в работу резервную линию электропередачи (ЛЭП) «Ферросплавная-1». Об этом «РИА Новости» сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Ремонтно-восстановительные работы идут. Их успешное завершение позволит ввести в работу резервную высоковольтную линию питания станции «Ферросплавная-1», отключенную из-за обстрелов ВСУ», — сказала она.

ЗАЭС — крупнейшая атомная станция в Европе, она расположена рядом с городом Энергодаром. После начала военных действий на Украине станция перешла под контроль России, сейчас все ее реакторы заглушены и не генерируют электричество.

ЗАЭС получает внешнее питание по двум ЛЭП — «Днепровской» и «Ферросплавной».

МАГАТЭ объявило о локальном «окне тишины» между Россией и Украиной
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Линия «Ферросплавная-1» отключена с мая 2025 года. 16 декабря на ЗАЭС рассказали о повреждении ЛЭП в результате обстрела.

В воскресенье, 28 декабря, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что для проведения ремонта линий электропередачи в районе ЗАЭС установили «очередное прекращение огня» между Россией и Украиной. В агентстве отметили, что работы продлятся несколько дней. МАГАТЭ следит за их ходом. Агентство подчеркнуло, эти работы являются очень важными.

В сентябре повреждения получила также ЛЭП «Днепровская». В течение месяца, с 23 сентября по 23 октября, станцию питали резервные дизель-генераторы. Это стало десятым случаем потери ЗАЭС внешнего питания.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Запорожская АЭС ремонт Запорожье
Материалы по теме
МАГАТЭ сообщило о «крайне важном ремонте» в районе ЗАЭС
Политика
Гендиректор МАГАТЭ раскрыл причину молчания о виновных за атаки на ЗАЭС
Политика
На ЗАЭС назвали единственную угрозу для работы станции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
FT узнала, для чего Зеленский обсуждает мирный план Политика, 16:30
На ЗАЭС объяснили проведение «важных работ» с локальным прекращением огня Политика, 16:23
Рублев принес сборной мира победу на выставочном турнире в Шэньчжэне Спорт, 16:08
Как ИИ сводит с ума: люди верят, что они избранные и живут в симуляции Социальная экономика, 16:05
В конгрессе США назвали четыре угрозы отношениям с Китаем Политика, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
В Балашихе прохожие спасли двоих детей, провалившихся под лед Политика, 15:52
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Михалков отказался раскрыть, кто из его друзей пролил вино на Путина Общество, 15:37
Власти Польши назвали «огромную проблему» в обороне, о которой забыли Политика, 15:34
Папа римский передал Украине 100 тыс. порций супа Общество, 15:32
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Три человека пострадали при пожаре в автосервисе в Сочи Общество, 15:30
Коростелев не прошел квалификацию в спринте на «Тур де Ски» Спорт, 15:12
В Тверской области загорелся склад на обувной фабрике Общество, 15:04