На ЗАЭС объяснили проведение «важных работ» с локальным прекращением огня

На ЗАЭС сообщили о ремонте для ввода в работу резервной ЛЭП «Ферросплавная-1»

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Ремонт на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) позволит ввести в работу резервную линию электропередачи (ЛЭП) «Ферросплавная-1». Об этом «РИА Новости» сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Ремонтно-восстановительные работы идут. Их успешное завершение позволит ввести в работу резервную высоковольтную линию питания станции «Ферросплавная-1», отключенную из-за обстрелов ВСУ», — сказала она.

ЗАЭС — крупнейшая атомная станция в Европе, она расположена рядом с городом Энергодаром. После начала военных действий на Украине станция перешла под контроль России, сейчас все ее реакторы заглушены и не генерируют электричество. ЗАЭС получает внешнее питание по двум ЛЭП — «Днепровской» и «Ферросплавной».

Линия «Ферросплавная-1» отключена с мая 2025 года. 16 декабря на ЗАЭС рассказали о повреждении ЛЭП в результате обстрела.

В воскресенье, 28 декабря, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что для проведения ремонта линий электропередачи в районе ЗАЭС установили «очередное прекращение огня» между Россией и Украиной. В агентстве отметили, что работы продлятся несколько дней. МАГАТЭ следит за их ходом. Агентство подчеркнуло, эти работы являются очень важными.

В сентябре повреждения получила также ЛЭП «Днепровская». В течение месяца, с 23 сентября по 23 октября, станцию питали резервные дизель-генераторы. Это стало десятым случаем потери ЗАЭС внешнего питания.