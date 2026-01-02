ООН призвала к расследованию атаки в Херсонской области

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Управление верховного комиссара ООН по правам человека выразило тревогу в связи с атакой на село Хорлы в Херсонской области и призвало к оперативному и беспристрастному расследованию произошедшего. Нападение в новогоднюю ночь, повлекшее жертвы среди мирного населения и детей, поднимает серьезные вопросы о соблюдении международного гуманитарного права, говорится в заявлении управления в соцсети Х.

Ранее с осуждением инцидента выступил и официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Он заявил, что генсек глубоко обеспокоен атакой и подчеркивает, что нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Гутерриш также отметил, что подобные удары неприемлемы, где бы они ни происходили, и должны быть прекращены.

1 января произошла атака беспилотников на кафе и гостиницу в селе Хорлы. Три дрона, один из которых нес зажигательную смесь, ударили по зданию, где отмечали Новый год. Это вызвало масштабный пожар, который тушили до утра. В результате нападения погибли 28 человек, включая ребенка.

В настоящий момент за медицинской помощью обратились 14 пострадавших. По данным властей, среди них пятеро несовершеннолетних. Состояние одного из детей оценивается как критическое, за его жизнь продолжают бороться врачи. Еще четверо пациентов, в том числе один ребенок, находятся в тяжелом состоянии, остальные получили травмы средней тяжести.

По факту инцидента Следственный комитет России возбудил дело о теракте. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что удар был нанесен около полуночи, после того как в районе действовал разведчик противника. Местные власти организовали прием документов для выплаты компенсаций пострадавшим и семьям погибших. Выплаты осуществляются на основании специального указа губернатора.