 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

ООН призвала к расследованию атаки в Херсонской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Управление верховного комиссара ООН по правам человека выразило тревогу в связи с атакой на село Хорлы в Херсонской области и призвало к оперативному и беспристрастному расследованию произошедшего. Нападение в новогоднюю ночь, повлекшее жертвы среди мирного населения и детей, поднимает серьезные вопросы о соблюдении международного гуманитарного права, говорится в заявлении управления в соцсети Х.

Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram

Ранее с осуждением инцидента выступил и официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Он заявил, что генсек глубоко обеспокоен атакой и подчеркивает, что нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Гутерриш также отметил, что подобные удары неприемлемы, где бы они ни происходили, и должны быть прекращены.

Пострадавшая от атаки в Херсонской области женщина скончалась в больнице
Общество
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

1 января произошла атака беспилотников на кафе и гостиницу в селе Хорлы. Три дрона, один из которых нес зажигательную смесь, ударили по зданию, где отмечали Новый год. Это вызвало масштабный пожар, который тушили до утра. В результате нападения погибли 28 человек, включая ребенка.

В настоящий момент за медицинской помощью обратились 14 пострадавших. По данным властей, среди них пятеро несовершеннолетних. Состояние одного из детей оценивается как критическое, за его жизнь продолжают бороться врачи. Еще четверо пациентов, в том числе один ребенок, находятся в тяжелом состоянии, остальные получили травмы средней тяжести.

По факту инцидента Следственный комитет России возбудил дело о теракте. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что удар был нанесен около полуночи, после того как в районе действовал разведчик противника. Местные власти организовали прием документов для выплаты компенсаций пострадавшим и семьям погибших. Выплаты осуществляются на основании специального указа губернатора.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
ООН Херсонская область атака дронов беспилотники Антониу Гутерриш
Материалы по теме
Число погибших при ударе ВСУ в Херсонской области выросло
Политика
Пострадавшая от атаки в Херсонской области женщина скончалась в больнице
Общество
Пострадавшим при ударе ВСУ в Херсонской области определили компенсации
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Как работает новая HR-модель для крупного бизнеса Тренды, 20:51
Российская рапиристка выиграла первое золото после возвращения флага Спорт, 20:48
В аэропорту Краснодара ввели ограничения на вылет и посадку самолетов Общество, 20:42
Землетрясение на юге Мексики прервало пресс-конференцию президента. Видео Общество, 20:39
Главврач рассказал о состоянии детей после атаки на Херсонскую область Общество, 20:21
Федерация керлинга в январе подаст иск в CAS из-за отстранения россиян Спорт, 20:16
Минобороны опровергло сообщения о нанесении удара в Харькове Политика, 20:15
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты Политика, 20:03
Конец «черных ящиков»: как промышленность переходит на открытый код Отрасли, 19:58
Reuters узнал о новом требовании Индии к компаниям из-за нефти России Политика, 19:43
Лучший лыжник сезона пропустит «Гонку чемпионов» Спорт, 19:41
ООН призвала к расследованию атаки в Херсонской области Политика, 19:36
Как регионы решают проблему IТ-кадров Отрасли, 19:33
Число погибших при ударе ВСУ в Херсонской области выросло Политика, 19:24