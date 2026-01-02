 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

После удара ВСУ в Херсонской области в больницах остаются 14 человек

Сюжет
Военная операция на Украине

После атаки беспилотников на кафе и гостиницу в Херсонской области в больницах продолжают лечение 14 пострадавших, среди них пятеро детей. Состояние одного ребенка оценивается как крайне тяжелое, за его жизнь борются врачи, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

По словам Кузнецова, еще четверо пострадавших, включая одного несовершеннолетнего, находятся в тяжелом состоянии. Остальные госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Пациенты размещены в медицинских учреждениях Крыма и Херсонской области.

Для оказания специализированной помощи организованы телемедицинские консультации с экспертами ведущих федеральных центров. Координацию всей медицинской работы на месте осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

При ударе по кафе и гостинице на берегу Черного моря погибли 24 человека
Политика
Владимир Сальдо

В ночь на 1 января беспилотники атаковали кафе и гостиницу в селе Хорлы на черноморском побережье Херсонской области. Как заявил губернатор региона Владимир Сальдо, мирные жители встречали там Новый год. Для атаки использовались три беспилотника, один из которых нес зажигательную смесь, вызвавшую сильный пожар. Полностью потушить огонь удалось лишь к утру.

По последним данным, в результате удара погибли 24 человека, среди них есть ребенок. Более 50 человек получили ранения. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. 2 и 3 января в регионе объявили траурными днями.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Херсонская область беспилотники атака дронов пострадавшие
Материалы по теме
Число жертв атаки дронов на кафе в Херсонской области выросло до 27
Политика
В Херсонской области опубликовали списки погибших при атаке дронов в кафе
Политика
Десять раненных при атаке в Херсонской области эвакуировали в Крым
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Почему с возрастом похмелье становится сильнее и как с ним боротьсяПодписка на РБК, 10:24
Богатейшие российские бизнесмены заработали в 2025 году почти $32,8 млрд Бизнес, 10:15
Как ставить цели и принимать сложные решения в работе и в жизни Образование, 10:12
Как перестать делать работу за других. ИнструкцияПодписка на РБК, 10:06
Российские управленцы признали, что часто перерабатывают и задерживаются Образование, 10:01
Что посмотреть инвестору на новогодних каникулах. 15 фильмов Инвестиции, 10:00
После удара ВСУ в Херсонской области в больницах остаются 14 человек Общество, 09:56
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
«В тумане неопределенности». Что будет с ценами на золото в 2026 годуПодписка на РБК, 09:30
От +35 до -25%. На чем заработали и потеряли российские инвесторыПодписка на РБК, 09:03
В какой банк положить деньги январе: выгодные вклады в топ-10 банков Инвестиции, 09:00
Для тех, кто искал: идеальное платье и чехол для жвачки Стиль, 09:00
Как Лу Хэн сколотил состояние $300 млн на африканских IP-адресахПодписка на РБК, 08:55
Число жертв атаки дронов на кафе в Херсонской области выросло до 27 Политика, 08:40
Дочь Ким Чен Ына посетила мавзолей в Пхеньяне вместе с отцом Политика, 08:34