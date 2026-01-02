После удара ВСУ в Херсонской области в больницах остаются 14 человек

После атаки беспилотников на кафе и гостиницу в Херсонской области в больницах продолжают лечение 14 пострадавших, среди них пятеро детей. Состояние одного ребенка оценивается как крайне тяжелое, за его жизнь борются врачи, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

По словам Кузнецова, еще четверо пострадавших, включая одного несовершеннолетнего, находятся в тяжелом состоянии. Остальные госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Пациенты размещены в медицинских учреждениях Крыма и Херсонской области.

Для оказания специализированной помощи организованы телемедицинские консультации с экспертами ведущих федеральных центров. Координацию всей медицинской работы на месте осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

В ночь на 1 января беспилотники атаковали кафе и гостиницу в селе Хорлы на черноморском побережье Херсонской области. Как заявил губернатор региона Владимир Сальдо, мирные жители встречали там Новый год. Для атаки использовались три беспилотника, один из которых нес зажигательную смесь, вызвавшую сильный пожар. Полностью потушить огонь удалось лишь к утру.

По последним данным, в результате удара погибли 24 человека, среди них есть ребенок. Более 50 человек получили ранения. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. 2 и 3 января в регионе объявили траурными днями.