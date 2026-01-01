Сальдо: при ударе по кафе и гостинице на берегу Черного моря погибли 24 человека

Пострадали более 50 человек, сообщил херсонский губернатор Сальдо. Атака трех дронов произошла в Хорлах на побережье Черного моря

В результате ночного удара беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области на побережье Черного моря погибли 24 человека, в том числе ребенок, пострадали более 50. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в телеграм-канале.

По его словам, удар нанесли три дрона. Один из них «был с зажигательной смесью», заявил Сальдо.

На месте атаки возник мощный пожар, который удалось потушить только под утро, сказал глава региона.

Сальдо назвал произошедшее «целенаправленным ударом беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год».

«Сейчас врачи борются за жизни пострадавших. Херсонщина скорбит вместе с семьями погибших. Вся необходимая поддержка будет оказана», — написал он.

Минобороны России отчиталось, что за прошедшую ночь над регионами перехватили и уничтожили 168 беспилотников. Большинство из них (61) сбито над Брянской областью. Еще 25 перехватили над Краснодарским краем, 24 — над акваторией Азовского моря, 23 — над Тульской областью, 16 — над Крымом, 12 — над Московским регионом, в том числе девять на подлете к столице, семь — над Калужской областью.