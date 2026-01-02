Пострадавшая женщина от атаки в Херсонской области скончалась в больнице

Минздрав Крыма: пострадавшая от атаки в Херсонской области скончалась в больнице

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Число погибших в результате атаки беспилотников на кафе и гостиницу в Херсонской области увеличилось до 28 человек. Одна из пострадавших, находившихся в больнице, скончалась от полученных травм, сообщило Министерство здравоохранения Крыма.

В ночь на 1 января три беспилотника атаковали здание в селе Хорлы, где люди встречали Новый год. Один из дронов нес зажигательную смесь, что привело к сильному пожару, который удалось потушить только к утру. После нападения сообщалось о 27 погибших, среди которых был ребенок.

На данный момент в больницах Крыма и Херсонской области продолжают лечение 14 пострадавших. Как ранее сообщал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, среди них пятеро детей. Состояние одного ребенка остается крайне тяжелым, врачи борются за его жизнь. Еще четверо пациентов, включая одного несовершеннолетнего, находятся в тяжелом состоянии, остальные госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что удар был нанесен около полуночи после работы вражеского разведчика.

Власти региона уже начали принимать документы для выплаты единовременных компенсаций пострадавшим и семьям погибших. Для этого открыты горячая линия и пункт приема заявлений. Пострадавшим, получившим ранения или инвалидность, положены выплаты от 250 тыс. до 750 тыс. руб. Семьям погибших выплачивается 1 млн руб. Выплаты назначаются на основании указа губернатора от 13 ноября 2024 года.