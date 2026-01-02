 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Пострадавшая женщина от атаки в Херсонской области скончалась в больнице

Минздрав Крыма: пострадавшая от атаки в Херсонской области скончалась в больнице
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Число погибших в результате атаки беспилотников на кафе и гостиницу в Херсонской области увеличилось до 28 человек. Одна из пострадавших, находившихся в больнице, скончалась от полученных травм, сообщило Министерство здравоохранения Крыма.

В ночь на 1 января три беспилотника атаковали здание в селе Хорлы, где люди встречали Новый год. Один из дронов нес зажигательную смесь, что привело к сильному пожару, который удалось потушить только к утру. После нападения сообщалось о 27 погибших, среди которых был ребенок.

Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram

На данный момент в больницах Крыма и Херсонской области продолжают лечение 14 пострадавших. Как ранее сообщал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, среди них пятеро детей. Состояние одного ребенка остается крайне тяжелым, врачи борются за его жизнь. Еще четверо пациентов, включая одного несовершеннолетнего, находятся в тяжелом состоянии, остальные госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

После удара ВСУ в Херсонской области в больницах остаются 14 человек
Общество

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что удар был нанесен около полуночи после работы вражеского разведчика.

Власти региона уже начали принимать документы для выплаты единовременных компенсаций пострадавшим и семьям погибших. Для этого открыты горячая линия и пункт приема заявлений. Пострадавшим, получившим ранения или инвалидность, положены выплаты от 250 тыс. до 750 тыс. руб. Семьям погибших выплачивается 1 млн руб. Выплаты назначаются на основании указа губернатора от 13 ноября 2024 года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
гибель атака дронов беспилотники Херсонская область
Материалы по теме
Пострадавшим при ударе ВСУ в Херсонской области определили компенсации
Общество
После удара ВСУ в Херсонской области в больницах остаются 14 человек
Общество
Число жертв атаки дронов на кафе в Херсонской области выросло до 27
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Как тренды кибербезопасности меняют стратегии и инвестиции бизнеса Отрасли, 16:28
На границе России и Грузии машины встали в длинные пробки. Видео Общество, 16:23
Москва меняется на глазах: какое жилье заменит советские хрущевки Стиль, 16:19
Организаторы Australian Open указали гражданство российских теннисисток Спорт, 16:10
ИИ-агенты и эффект в цифрах: главные тренды финтеха в 2025 году Тренды, 16:00
Как практики ESG становятся фундаментом технологического суверенитета Отрасли, 15:50
«Все стало красным»: очевидцы рассказали РБК о пожаре в баре в Швейцарии
РАДИО
 Общество, 15:38
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
7 мифов об антивозрастном уходе: что на самом деле нужно вашей коже Стиль, 15:35
Дани Алвес стал совладельцем аутсайдера третьего дивизиона Португалии Спорт, 15:33
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Российский призер юношеских Игр рассказал о трех операциях на коленях Спорт, 15:20
«Понятная выгода»: зачем компаниям поддерживать детей с дислексией Тренды, 15:18
Пострадавшая женщина от атаки в Херсонской области скончалась в больнице Общество, 15:17
Как бизнес букмекеров адаптируется к новым условиям рынка Спорт, 14:44