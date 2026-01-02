 Перейти к основному контенту
Общество
Пострадавшим при ударе ВСУ в Херсонской области определили компенсации

Пострадавшим при ударе ВСУ в Хорлах в Херсонской области определили компенсации
Власти Херсонской области начали принимать документы для выплаты единовременных компенсаций пострадавшим и семьям погибших в результате атаки беспилотников на кафе и гостиницу в селе Хорлы. Для этого открыты горячая линия и пункт приема заявлений. Выплаты назначаются на основании указа губернатора от 13 ноября 2024 года. Об этом сообщается на сайте губернатора.

Пострадавшим, которые получили ранения, контузии или инвалидность, положены компенсации от 250 тыс. до 750 тыс. руб. в зависимости от тяжести вреда здоровью. Для оформления необходимо предоставить паспорт, ИНН, реквизиты счета и документ, подтверждающий связь травмы с военными действиями, — например, постановление следователя или заключение медкомиссии.

В Херсонской области опубликовали списки погибших в кафе при атаке дронов
Политика

Семьям погибших выплачивается 1 млн руб. Право на получение имеют супруги, родители, дети (включая усыновленных) до 18 лет, а также совершеннолетние дети-инвалиды и студенты-очники до 23 лет. Им нужно предоставить паспорт, ИНН, реквизиты счета и свидетельство о смерти с указанием, что гибель наступила в результате военных действий.

Атака произошла в новогоднюю ночь 1 января. Три беспилотника ударили по кафе и гостинице, один из них нес зажигательную смесь, что привело к сильному пожару. По последним данным, погибли 27 человек, в том числе ребенок. 14 пострадавших, среди них пятеро детей, продолжают лечение в больницах Крыма и Херсонской области. Состояние одного ребенка оценивается как крайне тяжелое. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Херсонская область атака дронов беспилотники
