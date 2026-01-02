Дмитриев задался вопросом, напишут ли западные СМИ про удар ВСУ в Хорлах

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев задался вопросом, будут ли крупные западные СМИ освещать атаку на кафе в Херсонской области. В своей публикации в социальной сети Х он сделал репост сообщения блогера о произошедшем, сопроводив его вопросом: «Осветит ли это какое-нибудь традиционное [западное] СМИ?».

Атака беспилотников ВСУ произошла в новогоднюю ночь на 1 января. Три дрона ударили по кафе и гостинице в причерноморском селе Хорлы, где находились люди, встречавшие праздник. Один из беспилотников нес зажигательную смесь, что привело к масштабному пожару, который удалось потушить только к утру.

По последним данным, в результате удара погибли 27 человек, среди них есть ребенок. Еще 14 пострадавших, в том числе пятеро детей, продолжают лечение в больницах Крыма и Херсонской области. Как сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, состояние одного ребенка остается крайне тяжелым, за его жизнь борются врачи. Четверо пострадавших, включая одного несовершеннолетнего, находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что удар был нанесен около полуночи после работы вражеского разведчика. Власти региона объявили 2 и 3 января днями траура. По факту нападения Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.