 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Дмитриев задался вопросом, напишут ли западные СМИ про удар ВСУ в Хорлах

Дмитриев задался вопросом, будут ли западные СМИ освещать удар ВСУ в Хорлах
Сюжет
Военная операция на Украине

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев задался вопросом, будут ли крупные западные СМИ освещать атаку на кафе в Херсонской области. В своей публикации в социальной сети Х он сделал репост сообщения блогера о произошедшем, сопроводив его вопросом: «Осветит ли это какое-нибудь традиционное [западное] СМИ?».

Атака беспилотников ВСУ произошла в новогоднюю ночь на 1 января. Три дрона ударили по кафе и гостинице в причерноморском селе Хорлы, где находились люди, встречавшие праздник. Один из беспилотников нес зажигательную смесь, что привело к масштабному пожару, который удалось потушить только к утру.

После удара ВСУ в Херсонской области в больницах остаются 14 человек
Общество

По последним данным, в результате удара погибли 27 человек, среди них есть ребенок. Еще 14 пострадавших, в том числе пятеро детей, продолжают лечение в больницах Крыма и Херсонской области. Как сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, состояние одного ребенка остается крайне тяжелым, за его жизнь борются врачи. Четверо пострадавших, включая одного несовершеннолетнего, находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что удар был нанесен около полуночи после работы вражеского разведчика. Власти региона объявили 2 и 3 января днями траура. По факту нападения Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
Херсонская область Кирилл Дмитриев беспилотники атака дронов
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Материалы по теме
После удара ВСУ в Херсонской области в больницах остаются 14 человек
Общество
Число жертв атаки дронов на кафе в Херсонской области выросло до 27
Политика
В Херсонской области опубликовали списки погибших при атаке дронов в кафе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
«Чебурашка 2» собрал более ₽1 млрд в первый день проката Технологии и медиа, 10:26
Почему с возрастом похмелье становится сильнее и как с ним боротьсяПодписка на РБК, 10:24
Богатейшие российские бизнесмены заработали в 2025 году почти $32,8 млрд Бизнес, 10:15
Как ставить цели и принимать сложные решения в работе и в жизни Образование, 10:12
Как перестать делать работу за других. ИнструкцияПодписка на РБК, 10:06
Российские управленцы признали, что часто перерабатывают и задерживаются Образование, 10:01
Что посмотреть инвестору на новогодних каникулах. 15 фильмов Инвестиции, 10:00
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
После удара ВСУ в Херсонской области в больницах остаются 14 человек Общество, 09:56
«В тумане неопределенности». Что будет с ценами на золото в 2026 годуПодписка на РБК, 09:30
От +35 до -25%. На чем заработали и потеряли российские инвесторыПодписка на РБК, 09:03
В какой банк положить деньги январе: выгодные вклады в топ-10 банков Инвестиции, 09:00
Для тех, кто искал: идеальное платье и чехол для жвачки Стиль, 09:00
Как Лу Хэн сколотил состояние $300 млн на африканских IP-адресахПодписка на РБК, 08:55
Число жертв атаки дронов на кафе в Херсонской области выросло до 27 Политика, 08:40