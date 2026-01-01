В Херсонской области объявили два дня траура из-за атаки дронов
В Херсонской области 2 и 3 января объявили датами траура по погибшим в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу на берегу Черного моря. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Ночью 1 января произошла атака беспилотников на кафе и гостиницу в селе Хорлы на черноморском побережье Херсонской области. По словам Сальдо, украинские силы нанесли удар по месту, где мирные жители отмечали Новый год. Атака была совершена с применением трех беспилотников, один из которых нес зажигательную смесь, что привело к масштабному пожару. Огонь удалось полностью потушить только к утру.
В результате удара, как сообщил губернатор, погибли 24 человека, включая ребенка, а более 50 человек получили ранения. Сальдо уточнил, что удар был нанесен почти в полночь, после работы вражеского разведчика. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что в тяжелом состоянии после атаки находятся шесть человек, включая детей.
