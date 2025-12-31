За ночь над Россией сбили 86 беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских беспилотников самолетного типа над Россией, сообщает Минобороны.

Беспилотники были сбиты в период с 23:00 до 8:00 мск. Больше всего — 56 — были уничтожены над Черным морем. Девять беспилотников сбили над Брянской областью, по восемь — над Липецкой областью и Крымом. Еще пять аппаратов перехватили над Краснодарским краем.

Оперштаб Краснодарского края сообщил ночью, что два человека пострадали в связи с атакой на Туапсе. Кроме того, повреждения получили пять домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ. Так, стекла были выбиты в четырех многоквартирных домах и одном частном доме.