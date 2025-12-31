 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

За ночь над Россией сбили 86 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских беспилотников самолетного типа над Россией, сообщает Минобороны.

Беспилотники были сбиты в период с 23:00 до 8:00 мск. Больше всего — 56 — были уничтожены над Черным морем. Девять беспилотников сбили над Брянской областью, по восемь — над Липецкой областью и Крымом. Еще пять аппаратов перехватили над Краснодарским краем.

Губернатор Калужской области рассказал о деталях отражения атаки дронов
Политика

Оперштаб Краснодарского края сообщил ночью, что два человека пострадали в связи с атакой на Туапсе. Кроме того, повреждения получили пять домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ. Так, стекла были выбиты в четырех многоквартирных домах и одном частном доме.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Софья Полковникова
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек, 18:05 Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек, 18:05
Рекорд за 34 года. Почему рубль укрепился к доллару вопреки прогнозамПодписка на РБК, 09:00
«Мир обещает деньги»: альтернативные финансовые прогнозы на 2026 год Инвестиции, 09:00
Чужая семья — потемки: в кино выходит «Отец мать сестра брат» Life, 09:00
Чем заняться дома на каникулах: Уэс Андерсон, дочь Муссолини и пираты Стиль, 09:00
За ночь над Россией сбили 86 беспилотников Политика, 08:57
Три мирных жителя пострадали при атаке на Белгородскую область Политика, 08:48
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Губернатор Калужской области рассказал о деталях отражения атаки дронов Политика, 08:27
Сало из кокоса и никакой тревоги: планы героев «РБК Визионеры» на 2026-й Стиль, 08:00
Артемьев триллионами долларов оценил потери России на занижении цен Экономика, 07:57
Герасимов раскрыл задачу войскам на 2026 год Политика, 07:38
Герасимов заявил о рекордно высоких темпах наступления армии России Политика, 07:10
Мерц заявил, что Германия — «не игрушка в руках великих держав» Политика, 07:02
Reuters сообщил об убытках поставщиков нефти из России из-за скидок Экономика, 06:32