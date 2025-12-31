 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

За сутки над Россией сбили 371 беспилотник

Минобороны: 371 дрон сбит за сутки над Россией средствами ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В течение суток средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен над регионами России 371 дрон самолетного типа, сообщило Минобороны.

Всего с начала боевых действий силы ПВО перехватили более 106 тыс. беспилотников, следует из данных Минобороны.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Александра Озерова
ПВО беспилотники дроны Минобороны
Материалы по теме
Военные сбили 27 дронов над Россией за три часа
Политика
Губернатор Калужской области рассказал о деталях отражения атаки дронов
Политика
Резиденция Путина при атаке дронов Украины не пострадала
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек, 18:05 Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек, 18:05
«Культпоход» по театрам. Специальный репортаж РБК Общество, 13:47
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Кто из знаменитостей умер в 2025 году. Фотогалерея Общество, 13:45 
Кадетский корпус и техникум получили повреждения в Туапсе при атаке БПЛА Политика, 13:22
Сменивший Емельяненко во главе Союза ММА России Дроздов подал в отставку Спорт, 13:20
За сутки над Россией сбили 371 беспилотник Политика, 13:12
Россияне пропустят Турне четырех трамплинов из-за визовых проблем Спорт, 13:01
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Где в мире в 2025 году произошли госперевороты и массовые протесты Политика, 13:01
Все российские аэропорты возобновили полеты Политика, 12:50
Кадры со сбитым украинским дроном, летевшим в сторону резиденции Путина Политика, 12:38
Маршрут украинских дронов, пытавшихся атаковать резиденцию Путина. Карта Политика, 12:31
Российский теннисист сменил спортивное гражданство Спорт, 12:27
«Сил думать нет»: как усталость руководителя ломает годовые планыПодписка на РБК, 12:27
Резиденция Путина при атаке дронов Украины не пострадала Политика, 12:21