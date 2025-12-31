Минобороны: 371 дрон сбит за сутки над Россией средствами ПВО

За сутки над Россией сбили 371 беспилотник

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В течение суток средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен над регионами России 371 дрон самолетного типа, сообщило Минобороны.

Всего с начала боевых действий силы ПВО перехватили более 106 тыс. беспилотников, следует из данных Минобороны.

Материал дополняется