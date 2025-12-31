Минобороны раскрыло маршрут дронов Украины, атаковавших резиденцию Путина

Александр Романенков (Фото: Минобороны России)

Украинские дроны, попытавшиеся атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, взлетели из Сумской и Черниговской областей, сообщило Минобороны России.

Киев пытался нанести удар с нескольких сторон: дроны сбили над Брянской, Смоленской и Новгородской областями. «Атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер», — добавили там.

Резиденции не был нанесен ущерб.

О попытке украинской стороны атаковать резиденцию президента России в ночь на 29 декабря рассказал глава МИД Сергей Лавров. По его словам, ВСУ задействовали 91 беспилотник дальнего действия. Россия не выйдет из переговоров с США о достижении мира на Украине, но пересмотрит свою позицию, а действия Киева не останутся без ответа, предупредил Лавров.

Кремль счел, что Украина пытается сорвать переговоры. «Это террористический акт, направленный на срыв переговорного процесса. Направленный не только против лично президента Путина <…>, но и против Трампа», — оценил представитель президента Дмитрий Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в попытке атаки резиденции в Новгородской области.

Материал дополняется.