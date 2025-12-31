 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В МИДе оценили сроки восстановления диалога России с Евросоюзом

МИД: восстановление диалога России с ЕС может произойти после смены состава ЕК

Восстановлению диалога между Россией и Евросоюзом может способствовать смена состава Еврокомиссии, сказал глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников в интервью «Известиям».

«Не думаю, что диалог России и ЕС потерян навсегда. У Еврокомиссии всегда есть определенный срок, на который она избирается. И у нынешней Еврокомиссии есть свой «срок годности», после которого будет другой состав», — сказал Масленников.

Европейскому союзу рано или поздно придется пересмотреть подход к России, хотя бы потому что государство является соседом объединения, считает дипломат. Он также подчеркнул, что санкционная политика ЕС против России наносит вред самому союзу.

Новый состав Европейской комиссии назначается каждые пять лет, в течение шести месяцев после выборов в Европейский парламент. Текущий состав во главе с Урсулой фон дер Ляйен начал действовать с 2024 года, новые выборы пройдут в 2029 году.

Путин заявил, что Россия готова к войне с Европой при необходимости
Политика
Владимир Путин

В ноябре президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Евросоюз так или иначе возобновит в будущем диалог с Россией. В августе Стубб подчеркивал, что о восстановлении отношений можно будет говорить после мирного соглашения Москвы и Киева.

В Кремле также подчеркивали, что диалог между Россией и Европой рано или поздно будет восстановлен. Президент Владимир Путин говорил, что в будущем отношения с Евросоюзом должны восстановиться, в Европе есть много людей, которые разделяют позицию России, но не все об этом говорят громко.

В начале декабря Путин предупреждал также, что Россия не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну — Москва готова «прямо сейчас».

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Еврокомиссия Россия МИД диалог Евросоюз
