Стубб: Европа рано или поздно восстановит диалог с Россией

Стубб заявил, что Европа рано или поздно восстановит диалог с Россией

Александер Стубб (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

Евросоюз так или иначе возобновит в будущем диалог с Россией, заявил президент Финляндии Александер Стубб, передает Yle.

«За последние полтора года мы много обсуждали этот вопрос (отношений с Россией. — РБК) с европейскими коллегами. В какой-то момент, в каком-то формате диалог обязательно будет восстановлен», — отметил Стубб.

Президент напомнил, что «не обо всех переговорах и каналах влияния стоит говорить публично».

Отношения России и Финляндии осложнились после начала военных действий на Украине. В рамках санкций ЕС Финляндия ужесточила правила въезда россиянам, а позже закрыла погранпункты на границе.

В апреле 2025 года Стубб заявил, что Финляндии следует морально готовиться к возрождению отношений с Россией, но когда именно это произойдет, он прогнозировать не стал. В августе он уточнил, что о восстановлении отношений можно будет говорить после мирного соглашения Москвы и Киева.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине. Он также не исключал, что в будущем отношения с Евросоюзом должны восстановиться.