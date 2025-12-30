 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Токаев подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ в Казахстане

Президент Казахстана Токаев подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Andrea Verdelli / Getty Images)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который предусматривает запрет пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) в СМИ и интернете, сообщает пресс-служба президента.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента», — говорится в сообщении. Закон, помимо вопросов архивного дела, включает положения, направленные на ограничение распространения противоправного контента, в том числе касающегося ЛГБТ-пропаганды.

Закон вводит административную, а не уголовную ответственность за противоправный контент, к которому отнесена и ЛГБТ‑пропаганда. В качестве наказаний предусмотрены штрафы и административный арест сроком до 10 суток.

В Казахстане ограничат распространение ЛГБТ-пропаганды среди детей
Общество
Заседание по петиции против пропаганды ЛГБТ в Астане

В 2024 году глава «Казахстанского союза родителей» Багила Балтабаева создала петицию «против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в Республике Казахстан». Она заявила, что детям навязывают однополые отношения через книги, телевидение и интернет, и призвала защитить детей от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Петиция набрала необходимые 50 тыс. подписей и была рассмотрена Министерством культуры и информации Казахстана.

В декабре парламент Казахстана принял закон, запрещающий в стране пропаганду ЛГБТ. Министр юстиции Ботагоз Жакселекова тогда пояснила, что запрет ЛГБТ не нарушает норм международного права, так как оно допускает ограничение свободы выражения мнений при наличии законных оснований. Она также подчеркнула, что речь идет исключительно о публичной пропаганде.

В России запретили пропаганду ЛГБТ в декабре 2022 года. За нарушение закона россиянам грозит штраф до 400 тыс. рублей, а юридическим лицам — до 5 млн рублей.

Через год Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

