Парламент Казахстана запретил пропаганду ЛГБТ

Здание парламента Казахстана (Фото: Владислав Воднев / Sputnik / РИА Новости)

Сенат (верхняя палата парламента Казахстана) окончательно утвердил закон, запрещающий в стране пропаганду ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщает BAQ.kz

Ранее закон принял мажилис (нижняя палата парламента Казахстана).

По словам заместителя министра юстиции Ботагоз Жакселековой, запрет ЛГБТ не нарушает международного права, так как оно допускает ограничение свободы выражения мнений при наличии законных оснований. Жакселекова также подчеркнула, что речь идет исключительно о публичной пропаганде.

Как уточняет Tengri News, после того как закон заработает, в Казахстане будет запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в социальных сетях и СМИ.

В июне 2024 года Министерство культуры и информации Казахстана приняло к рассмотрению народную петицию против пропаганды ЛГБТ; документ набрал необходимые 50 тыс. подписей.

В Казахстане также действует запрет на однополые браки.