 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Парламент Казахстана запретил пропаганду ЛГБТ

Здание парламента Казахстана
Здание парламента Казахстана (Фото: Владислав Воднев / Sputnik / РИА Новости)

Сенат (верхняя палата парламента Казахстана) окончательно утвердил закон, запрещающий в стране пропаганду ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщает BAQ.kz

Ранее закон принял мажилис (нижняя палата парламента Казахстана).

По словам заместителя министра юстиции Ботагоз Жакселековой, запрет ЛГБТ не нарушает международного права, так как оно допускает ограничение свободы выражения мнений при наличии законных оснований. Жакселекова также подчеркнула, что речь идет исключительно о публичной пропаганде.

Роскомнадзор объяснил блокировку сайта MyAnimeList пропагандой ЛГБТ
Общество
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Как уточняет Tengri News, после того как закон заработает, в Казахстане будет запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в социальных сетях и СМИ.

В июне 2024 года Министерство культуры и информации Казахстана приняло к рассмотрению народную петицию против пропаганды ЛГБТ; документ набрал необходимые 50 тыс. подписей.

В Казахстане также действует запрет на однополые браки.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Казахстан ЛГБТ запрет

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Суд в Москве оштрафовал «Кинопоиск» на ₽3 млн за демонстрацию ЛГБТ
Политика
На издательство Ad Marginem составили протокол о пропаганде ЛГБТ
Политика
В Китае с помощью ИИ заменили мужчину на женщину в ЛГБТ-сцене фильма
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 14:09 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 14:09
Якубова назначили старшим тренером хоккейного «Динамо» Спорт, 14:20
Риелторы дали прогноз по ценам и спросу на жилье в Москве на 2026 год Недвижимость, 14:17
Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии Общество, 14:14
Канцлер Австрии призвал серьезно отнестись к опасениям Бельгии по активам Политика, 14:13
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Как трансформируется IT-ландшафт российского бизнеса Отрасли, 14:09
Сервис Drivee составил карту вежливости российских городов Компании, 14:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Барщевский объяснил решение уйти с должности полпреда правительства в КС
РАДИО
 Политика, 13:59
Как «Щелкунчик» стал новогодним хитом: непростая история балета Стиль, 13:58
Суд арестовал напавшего на школьников в Одинцово подростка Общество, 13:50
Митрофанов назвал историческим достижение Сафонова в финале турнира ФИФА Спорт, 13:49
Как экономика впечатлений меняет Москву Отрасли, 13:46
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46