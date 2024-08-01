В Казахстане ограничат распространение ЛГБТ-пропаганды среди детей

Заседание по петиции против пропаганды ЛГБТ в Астане (Фото: Пресс-служба Министерства культуры и информации РК)

Власти Казахстана частично удовлетворят требования народной петиции о запрете пропаганды ЛГБТ (Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил ее) в республике. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информации Казахстана.

«Рассматривается необходимость введения ограничений на распространение среди детской аудитории сексуализированного контента», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что это решение основывается на Конвенции и законе Республики Казахстан «О правах ребенка», в соответствии с которыми госорганы обязаны защищать ребенка, в том числе от «информации, пропаганды и агитации, причиняющих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию».

По сообщению издания «Sputnik Казахстан», члены группы Минкульта заявили, что в Казахстане никто не будет подвергаться дискриминации по признаку пола или выбора партнера, «однако детей от знаний, навязываемых ЛГБТ, необходимо оградить».

Минкульт Казахстана принял к рассмотрению петицию против пропаганды ЛГБТ в июне 2024 года.

Петицию «против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в Республике Казахстан» опубликовали на официальном портале E-petition.kz, она собрала необходимые для рассмотрения властями 50 тыс. подписей. Автором петиции стала глава «Казахстанского союза родителей» Багила Балтабаева.

В министерстве тогда сообщили, что срок рассмотрения петиции составляет до 40 рабочих дней с момента ее регистрации. В ведомстве пообещали создать рабочую группу, включающую представителей госорганов и общественных объединений, для рассмотрения этого вопроса.

Сейчас в Казахстане действует запрет на однополые браки, однако, в отличие от России, отсутствует законодательный запрет на пропаганду ЛГБТ.