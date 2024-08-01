 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Казахстане ограничат распространение ЛГБТ-пропаганды среди детей

Заседание по петиции против пропаганды ЛГБТ в Астане
Заседание по петиции против пропаганды ЛГБТ в Астане (Фото: Пресс-служба Министерства культуры и информации РК)

Власти Казахстана частично удовлетворят требования народной петиции о запрете пропаганды ЛГБТ (Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил ее) в республике. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информации Казахстана.

«Рассматривается необходимость введения ограничений на распространение среди детской аудитории сексуализированного контента», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что это решение основывается на Конвенции и законе Республики Казахстан «О правах ребенка», в соответствии с которыми госорганы обязаны защищать ребенка, в том числе от «информации, пропаганды и агитации, причиняющих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию».

По сообщению издания «Sputnik Казахстан», члены группы Минкульта заявили, что в Казахстане никто не будет подвергаться дискриминации по признаку пола или выбора партнера, «однако детей от знаний, навязываемых ЛГБТ, необходимо оградить».

Парламент Грузии принял в первом чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ
Политика
Фото:Михаил Егиков / ТАСС

Минкульт Казахстана принял к рассмотрению петицию против пропаганды ЛГБТ в июне 2024 года.

Петицию «против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в Республике Казахстан» опубликовали на официальном портале E-petition.kz, она собрала необходимые для рассмотрения властями 50 тыс. подписей. Автором петиции стала глава «Казахстанского союза родителей» Багила Балтабаева.

В министерстве тогда сообщили, что срок рассмотрения петиции составляет до 40 рабочих дней с момента ее регистрации. В ведомстве пообещали создать рабочую группу, включающую представителей госорганов и общественных объединений, для рассмотрения этого вопроса.

Сейчас в Казахстане действует запрет на однополые браки, однако, в отличие от России, отсутствует законодательный запрет на пропаганду ЛГБТ.

Эстония ужесточит таможенный контроль на границе с Россией

Экс-журналистку РБК Оксану Гончарову признали виновной в убийстве мужа

Как сторонники Трампа и Харрис относятся к помощи Украине. Инфографика

Турецкие телеканалы сообщают об обмене заключенными между Россией и США

Эксперты оценили рост цен на ремонт квартир в Москве и Санкт-Петербурге

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в августе 2024 года

Какие автомобили чаще всего угоняют в России

Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $26,2 млрд

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
ЛГБТ Казахстан Минкультуры Астана петиция
Материалы по теме
«Фикбук» отчитался об удалении ЛГБТ-контента
Общество
Парламент Грузии принял в первом чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ
Политика
Власти Казахстана рассмотрят петицию о запрете ЛГБТ-пропаганды
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 92,85 (-0,67) Инвестиции, 01 авг, 17:32 Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 85,78 (-0,33) Инвестиции, 01 авг, 17:32
Автобусы с освобожденными после обмена россиянами покинули аэропортПолитика, 00:20
Шольц назвал трудным решение освободить Красикова для обмена с РоссиейПолитика, 00:16
Лукашенко в шутку пожаловался на неиндексируемую зарплатуОбщество, 00:04
Почему в России резко выросли доходы населенияЭкономика, 00:00
Самолет с освобожденными Россией заключенными сел в ГерманииПолитика, 01 авг, 23:58
Китай остался лидером медального зачета Олимпиады после шестого дняСпорт, 01 авг, 23:56
Российские теннисистки вышли в полуфинал. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 01 авг, 23:50
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Вблизи Шебекино пострадали еще два мирных жителя в результате атаки ВСУПолитика, 01 авг, 23:35
Пловчиха Чикунова получит ₽4 млн за результаты выше, чем у чемпионок ОИСпорт, 01 авг, 23:28
В Казахстане ограничат распространение ЛГБТ-пропаганды среди детейОбщество, 01 авг, 22:59
Экипаж «Штандарта» показал свои будни на борту парусникаОбщество, 01 авг, 22:55
Минобороны показало удар ракетой Х-35 по позициям ВСУПолитика, 01 авг, 22:55
В МИД Ирана заявили о переходе Израилем «красной черты»Политика, 01 авг, 22:53
МОК сделал заявление по поводу скандала с боксершами на ОлимпиадеСпорт, 01 авг, 22:45