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Власти Казахстана рассмотрят петицию о запрете ЛГБТ-пропаганды

Власти Казахстана рассмотрят петицию общественников о запрете ЛГБТ-пропаганды
Петиция с требованием запретить подобную пропаганду в Казахстане набрала необходимые 50 тыс. подписей, ее рассмотрят власти. Сейчас в республике законодательно запрещены однополые браки
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Астана, Казахстан (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Министерство культуры и информации Казахстана приняло к рассмотрению народную петицию против пропаганды ЛГБТ (Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил ее), сообщила пресс-служба ведомства.

Петицию «против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в Республике Казахстан» опубликовали на официальном портале E-Petition.kz, она собрала необходимые для рассмотрения властями 50 тыс. подписей. Автором петиции стала глава «Казахстанского союза родителей» Багила Балтабаева.

«Срок рассмотрения петиции составляет до 40 рабочих дней с момента ее регистрации», — добавили в министерстве. В ведомстве пообещали создать рабочую группу, включающую представителей госорганов и общественных объединений, для рассмотрения этого вопроса.

Сейчас в Казахстане действует запрет на однополые браки, однако в отличие от России отсутствует законодательный запрет на пропаганду ЛГБТ.

В начале апреля 2024 года депутаты мажилиса (нижней палаты парламента) предложили внести поправку в законопроект «О массмедиа», предусматривающую запрет на пропаганду ЛГБТ, писал Tengrinews. Изначально документ подразумевал закрытие или приостановку деятельности СМИ в случае подобных публикаций. Позднее депутаты предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ, приравняв ее к «разжиганию социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». Инициатива предусматривала наказание в виде штрафа от 7,3 млн до 25,8 млн тенге (от 1,45 млн до 5,12 млн руб.) или лишение/ограничение свободы на срок от двух до семи лет.

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Фото:Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Как заявил вице-министр культуры и информации Казахстана Канат Искаков, обе нормы не попали в итоговый законопроект «О массмедиа». «Я лично выступал против этой нормы. Почему она появилась? Почему ее вдруг не стало? Не могу ответить», — приводит его слова Tengrinews.

В 2015 году сенат (верхняя палата парламента) Казахстана одобрил законопроект «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». К такой в том числе относилась «пропаганда нетрадиционной сексуальной ориентации». Однако Конституционный совет республики признал эту инициативу не соответствующей Основному закону.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Казахстан ЛГБТ пропаганда петиция
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