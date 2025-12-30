Песков заявил о невозможности обсуждать публично местонахождение Путина

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Место пребывания российского президента Владимира Путина в текущих условиях и с учетом атаки беспилотников ВСУ на его резиденцию не может обсуждаться публично, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Что касается местонахождения президента, то в нынешних условиях эта тема не подлежит какому-либо публичному обсуждению», — подчеркнул Песков.

О попытке атаки резиденции главы государства в Новгородской области в ночь на 29 декабря ранее сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, ВСУ применили 91 дрон дальнего действия, все аппараты были уничтожены средствами ПВО. Министр отметил, что инцидент скажется на переговорной позиции Москвы, однако Россия не намерена выходить из мирного процесса.

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что атака произошла вскоре после контактов представителей США и Украины. Он также рассказал, что президент США Дональд Трамп был шокирован и возмущен произошедшим.

Киев заявил, что не имеет отношения к атаке, и отверг обвинения в причастности к инциденту.

В Кремле отметили, что диалог между Путиным и Трампом остается доверительным, несмотря на провокации Украины и попытки подорвать переговорный процесс.