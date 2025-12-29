 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Медведев счел атаку на резиденцию Путина попыткой сорвать урегулирование

Медведев счел атаку дронов на резиденцию Путина попыткой сорвать урегулирование
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать урегулирование на Украине, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети Х, комментируя попытку атаки дронов на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

По словам Медведева, Зеленский «пытается сорвать урегулирование конфликта». «Он хочет войны. Что ж, теперь ему, по крайней мере, придется прятаться до конца своей никчемной жизни», — добавил зампред Совбеза.

Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщил, что в ночь на 29 декабря Киев предпринял попытку атаки на резиденцию российского президента с помощью 91 дрона. По его словам, все беспилотники уничтожены средствами ПВО.

Трамп фразой «очень плохо» прокомментировал атаку на резиденцию Путина
Политика
Дональд Трамп

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что атака дронами на резиденцию произошла практически сразу после переговоров США и Украины.

Об этом Путин сообщил президенту США Дональду Трампу в ходе телефонного разговора 29 декабря. По словам Ушакова, американский лидер был «шокирован» и «в буквальном смысле возмущен», не ожидая таких «сумасшедших действий». «И, как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы к работе с Зеленским», — добавил помощник Путина.

Сам Трамп, комментируя произошедшее, сказал: «Я ничего об этом не знаю. Я просто слышал, но не в курсе. Это было бы слишком плохо».

В Новгородской области расположена государственная резиденция «Ужи́н», или «Долгие Бороды» (по названию близлежащей деревни). Она была построена в советское время и предназначалась для отдыха высших государственных чиновников. Резиденцию посещал первый президент России Борис Ельцин, а также нынешний глава государства — Владимир Путин. Например, в начале 2000 года Путин проводил там совещание с руководителями регионов, следует из данных на сайте Кремля.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Дмитрий Медведев Владимир Путин резиденция Новгородская область атака дроны Украина
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Минобороны раскрыло детали отражения атаки на резиденцию Путина
Политика
Трамп фразой «очень плохо» прокомментировал атаку на резиденцию Путина
Политика
Ушаков заявил, что резиденцию Путина атаковали дронами дальнего действия
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 17:34
Медведев счел атаку на резиденцию Путина попыткой сорвать урегулирование Политика, 23:17
В Абхазии восстановили электроснабжение после полного блэкаута Общество, 22:59
Путин переназначил Ковальчука президентом Курчатовского института Общество, 22:57
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:37
FT внесла перепалку с Зеленским в события, определившие мировую политику Политика, 22:15
Карлсен ударил кулаком по столу после неожиданного проигрыша на ЧМ Спорт, 22:08
Путин подписал указ о проведении фестиваля молодежи в Екатеринбурге Общество, 21:50
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
В Петербурге за организацию взрыва задержали главу муниципалитета Политика, 21:48
Минобороны раскрыло детали отражения атаки на резиденцию Путина Политика, 21:47
Трамп фразой «очень плохо» прокомментировал атаку на резиденцию Путина Политика, 21:43
Как подход к кибербезопасности на рынке становится технологичнее и гибче Отрасли, 21:37
Ушаков заявил, что резиденцию Путина атаковали дронами дальнего действия Политика, 21:35
«Импакт-бизнес»: как компании меняют среду, культуру и общество Стиль, 21:33
Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ Спорт, 21:29