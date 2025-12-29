Медведев счел атаку на резиденцию Путина попыткой сорвать урегулирование

Дмитрий Медведев (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать урегулирование на Украине, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети Х, комментируя попытку атаки дронов на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

По словам Медведева, Зеленский «пытается сорвать урегулирование конфликта». «Он хочет войны. Что ж, теперь ему, по крайней мере, придется прятаться до конца своей никчемной жизни», — добавил зампред Совбеза.

Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщил, что в ночь на 29 декабря Киев предпринял попытку атаки на резиденцию российского президента с помощью 91 дрона. По его словам, все беспилотники уничтожены средствами ПВО.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что атака дронами на резиденцию произошла практически сразу после переговоров США и Украины.

Об этом Путин сообщил президенту США Дональду Трампу в ходе телефонного разговора 29 декабря. По словам Ушакова, американский лидер был «шокирован» и «в буквальном смысле возмущен», не ожидая таких «сумасшедших действий». «И, как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы к работе с Зеленским», — добавил помощник Путина.

Сам Трамп, комментируя произошедшее, сказал: «Я ничего об этом не знаю. Я просто слышал, но не в курсе. Это было бы слишком плохо».

В Новгородской области расположена государственная резиденция «Ужи́н», или «Долгие Бороды» (по названию близлежащей деревни). Она была построена в советское время и предназначалась для отдыха высших государственных чиновников. Резиденцию посещал первый президент России Борис Ельцин, а также нынешний глава государства — Владимир Путин. Например, в начале 2000 года Путин проводил там совещание с руководителями регионов, следует из данных на сайте Кремля.