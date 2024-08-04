Китай предложил ЮАР усилить координацию по вопросу украинского кризиса

Пекин намерен усилить координацию с Южно-Африканской Республикой по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщила пресс-служба МИД Китая.

Решение было принято после переговоров, которые провел в ходе визита в ЮАР специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй. Он обсудил с местными властями урегулирование конфликта на Украине, в том числе инициативу совместную инициативу Китая и Бразилии.

Как утверждает МИД Китая, ЮАР высоко оценила челночную дипломатию Пекина. В Претории заявили, что страны Глобального Юга должны укреплять взаимодействие для формирования «справедливой и беспристрастной позиции», которая позволит создать условия для мира. ЮАР поддержала консенсус Китая и Бразилии, и выразила готовность содействовать его утверждению в многосторонних форматах.

«Международное сообщество в целом считает, что необходимо способствовать деэскалации украинского кризиса», — говорится в сообщении на сайте МИД Китая. В ведомстве отметили, что инициативу Китая и Бразилии поддержали уже более 110 стран.

Китай и Бразилия назвали переговоры единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, а также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений.

30 июля итальянский премьер Джорджа Мелони во время своего первого визита в Пекин заявила, что Китай имеет значительный потенциал для помощи в достижении мира между Россией и Украиной, а его власти — заинтересованная сторона в этом вопросе.